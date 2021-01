Uomini e Donne, Sophie Codegoni segnalazione su Matteo: “Non è interessato a Sophie”

Sophie Codegoni l’abbiamo conosciuta quest’anno nel dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. La ragazza è stata spesso attaccata superficialmente ma dopo un po’ di tempo si è fatta conoscere ed è stata apprezzata anche dai telespettatori. Sophie ha legato molto con il suo corteggiatore Matteo, il quale però è finito al centro del gossip.

IL PERCORSO DI SOPHIE E MATTEO – Siamo agli sgoccioli del programma, il tronista Davide ha scelto e presto toccherà anche a Sophie Codegoni. La ragazza ha stretto un bellissimo rapporto con Matteo Ranieri, il quale sembrerebbe essere il preferito dai telespettatori e sui social. Tuttavia, la tronista è ancora molto confusa poiché in studio per lei non c’è solo Matteo ma anche Giorgio, con il quale è scattato un bacio.

Nonostante questo, però, gli utenti sui social sono convinti che Sophie Codegoni sceglierà il più timido e introverso Matteo Ranieri. In queste ore, sta circolando una segnalazione su Instagram, partita dalla pagina Very Inutil People, proprio su Matteo.

MATTEO RANIERI STA FINGENDO? – Chiaramente nulla è confermato ma Very Inutil People assicura che la fonte da cui proviene questa notizia è attendibile, altrimenti non avrebbe pubblicato nulla. Nel messaggio si legge che Matteo Ranieri non è affatto interessato a Sophie Codegoni, ma è in studio solo per visibilità; la storia più vecchia e plausibile di Uomini e Donne.

“Ciao Very! Volevo farti presente un fatto riguardante Matteo di Uomini e Donne […]. Non è minimamente interessato a Sophie, anzi si vanta di stare lì soltanto per visibilità. Inoltre […] so anche che ci ha provato apertamente con una ragazza” si legge sullo screenshot pubblicato dalla pagina Instagram. Alcune parti sono state oscurate molto probabilmente per privacy, ma la sostanza non cambia: secondo questa persona, Matteo sta fingendo con Sophie. Come reagirà la tronista?