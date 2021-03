Uomini e Donne, Sophie Codegoni su Matteo Ranieri: “Discutiamo per la distanza”

Poche settimane fa è andata in onda la scelta di Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne. La ragazza è stata una vera scoperta per il programma poiché, a soli 18 anni, si è fatta amare dal pubblico per il suo carattere forte e la sua semplicità. Sophie ha scelto Matteo Ranieri, con il quale ha iniziato una bella storia d’amore, ma non mancano incomprensioni.

SOPHIE CODEGONI AMMETTE DI DISCUTERE CON MATTEO – L’ex tronista è stata intervistata da Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti e ha fatto parecchie confessioni. Nello specifico, Sophie Codegoni ha svelato di aver discusso diverse volte con il suo fidanzato a causa della distanza.

“Quando stiamo insieme sono felice, ma quando Matteo è lontano mi manca e nascono le prime discussioni. Discutiamo della distanza che c’è tra di noi” ha ammesso l’ex tronista, spiegando di non vivere bene la distanza. Che i ragazzi siano già entrati in crisi? Da come ne parla Sophie no, ma staremo a vedere.

LA DEDICA A MARIA DE FILIPPI – Non sono mancate degli elogi nei confronti della padrona di casa, Maria De Filippi. “E’ come una seconda mamma per me. Mi bastavano i suoi sguardi per rassicurarmi. E mi ha sempre detto di essere me stessa” ha dichiarato i due giovani ragazzi sulla conduttrice.

E SUL GFVIP? – Circa una settimana fa, si è conclusa un’altra edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. Sophie Codegoni ha ammesso che le piacerebbe partecipare per farsi conoscere meglio. “Mi piacerebbe partecipare perché mi permetterebbe di farmi conoscere. Ma anche il ruolo di opinionista non mi dispiacerebbe” ha detto la 18enne.