Uomini e Donne: Sophie Cpdegoni racconta dello spavento a causa di un guasto aereo

Sophie Codegoni, che ha partecipato quest’anno a Uomini e Donne, ha raccontato su Instagram di aver vissuto una brutta esperienza proprio nelle ultime ore. Era diretta a Milano con un aereo, ma quest’ultimo pare si sia guastato proprio durante il decollo.

IL GUASTO AEREO: LO SPAVENTO DI SOPHIE CODEGONI RACCONTATO DALL’INFLUENCER – L’attuale web influencer ha raccontato passo passo cosa le è successo. “Durante la rincorsa per il decollo sentiamo l’aereo che frena di botto, ma non si fermava…son caduti cellulari, computer…e tu non vedi cosa c’é davanti, non sapevo se ci fosse un muro o un altro aereo.

”Alla fine il pilota é stato bravissimo e non é successo niente. C’é stato un guasto al motore e per fortuna il pilota se n’é accorto in tempo, ma ho pensato al peggio“, ha concluso rassicurando i fan. Purtroppo però quest’esperienza sembra averla traumatizzata.

SOPHIE CODEGONI NON PRENDERà PIù IL TRENO? – E’ stata lei stessa ad affermare che quest’esperienza è stata difficile da superare: “Mi sono fatta prendere dal panico in una maniera incredibile. Volevano farci salire su un altro aereo, ma ho preferito il treno, avevo un appuntamento importante qui a Milano“.

La ragazza ha ribadito che ama viaggiare, ma teme di non riuscire a prendere più l’aereo. “Amo viaggiare, ma sono rimasta traumatizzata e ho paura di non riuscire più a prendere l’aereo. A voi é mai successo?“. Ci auguriamo che Sophie riesca a superare al meglio questa brutta esperienza.