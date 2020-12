Uomini e Donne, Sophie dice la sua sui suoi corteggiatori e sulla sua scelta da sogno: “Vorrei sentire le farfalle nello stomaco”

Una dei protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne è certamente Sophie Codegoni. La giovane tronista, presente in studio dall’inizio di questa edizione, ha certamente lasciato il segno con il suo caratterino. Dopo un periodo di blocco, sembra che la ragazza sia tornata in carreggiata. A parlarne è la stessa Sophie al magazine ufficiale del programma, dicendo la sua anche sui suoi tre corteggiatori e su come immagina la sua scelta.

MATTEO, ANTONIO E GIORGIO – Il turbolento percorso della Codegoni a UeD ha certamente fatto molto discutere. La stessa ragazza dopo un periodo difficile nel programma, ha rassicurato i suoi fan: “È un periodo carico di energie, dove ogni giorno ho sensazioni nuove”. Inoltre nella recente intervista rilasciata a UeD magazine ha parlato dei suoi corteggiatori Matteo, Antonio e Giorgio, il nuovo arrivato.

“È iniziato in maniera abbastanza particolare- ha così esordito, parlando di Matteo-. lo volevo eliminarlo poi ha iniziato a farsi conoscere ed è riuscito a incuriosirmi. […] Mi piace tanto il fatto che accanto a lui io riesca a tirare fuori il mio lato più sensibile e dolce, una parte che c’è ma che in pochissimi sono capaci di far emergere in così poco tempo. Abbiamo tanto in comune”.

Riguardo Giorgio, la new entry, ha ammesso: “Lo conosco troppo poco per sbilanciarmi già, però mi ha colpito molto oltre che per l’aspetto fisico anche per la sua personalità. È un ragazzo molto diretto in tutto ciò che dice e che fa. Non ha paura di esprimere un giudizio, non ha peli sulla lingua ma ha anche la grande capacità di fare tutto questo senza mai perdere l’educazione”.

Su Antonio, invece, Sophie ha dichiarato: “Mi ha incuriosita sin da subito, sa quello che vuole ed è un aspetto che mi affascina molto. Ha un modo di fare che mi intriga molto e sono sicura che sia una persona tutta da scoprire”. Stando alla giovane tronista, il corteggiatore si fare condizionare fin troppo dai social e da ciò che legge sul web: “Non lo sento rilassato al cento per cento nei miei confronti, e per questo ho un po’ di dubbi”.

Parlando dei tre ragazzi, la giovane ha ammesso di star aspettando di sentire forti emozioni: “Vorrei sentire le farfalle nello stomaco! Sono sicura che uno dei tre ragazzi riuscirà a farmele vivere. Io aspetto solo che accada”.

UNA SCELTA DA SOGNO – Sembra vicino anche il tanto atteso momento della scelta. Riguardo ad uno dei momenti più amati dal pubblico di Uomini e Donne, Sophie ha parlato di come immagine la sua scelta: “Sarà un giorno speciale e quando ci penso non posso non vedere al mio fianco la mia mamma. Non la vedo da tanto, mi manca da impazzire e mi sta sostenendo molto seppure da lontano. […] Spero ci sarà sempre in tutte le occasioni importanti della mia vita”.