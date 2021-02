Uomini e Donne, Sophie e Matteo dopo la scelta: le prime attese foto sui social

Un paio di giorni fa è stata mandata in onda l’ultima scelta di Uomini e Donne. A decidere di mettere fine al suo percorso nel dating show, sicura dei suoi sentimenti, è stata Sophie Codegoni. L’ex tronista tra Giovanni Di Bonaventura e Matteo Ranieri, ha deciso di lasciare lo studio insieme a quest’ultimo.

LE PRIME FOTO SUI SOCIAL – Come è noto da anni, una volta registrata la scelta, i protagonisti del dating show devono attendere la messa in onda della puntata per poter tornare sui social. Sono in tanti i telespettatori che vogliono vedere cosa accade alle nuove coppie una volta spente le telecamere.

Una volta avvenuta la scelta di Sophie, i fan di UeD hanno atteso con impazienza la puntata. Inoltre, hanno iniziato a chiedere a gran voce le prime foto della nuova coppia. Mandata in onda la scelta, Sophie e Matteo hanno deciso di tornare nuovamente sui social. Negli account Instagram dei due ex protagonisti del dating show, sono comparse alcune IG Stories che li ritraggono insieme.

Non ci sono state lunghe e romantiche dediche, ma la dolcezza e l’ironia che hanno sempre caratterizzato la Codegoni e l’ex corteggiatore. Nell’IG Story di Matteo, i due si fanno immortalare mentre si baciano con indosso le mascherine. Sullo scatto campeggia la frase: “Esterna numero 13”, riferimento della loro esperienza nel programma.

L’ex tronista ha invece voluto pubblicare una foto che la vede insieme al suo nuovo fidanzato. Nessuna dedica se non un “Insieme” accompagnato da un cuore rosso. Una sola parola che però racchiude la felicità di questa scelta.