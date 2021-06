Uomini e Donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo positivi al Covid: gli aggiornamenti

Il Coronavirus, nonostante l’importanza della campagna vaccinale, continua a girare in lungo e in largo nella nostra penisola, colpendo chiunque. Di certo il virus non risparmia nemmeno i vip: Sossio Aruta e Ursula Bennardo, infatti, sono risultati positivi.

POSITIVI AL COVID: ECCO LE CONDIZIONI DELLA COPPIA – “Devo darvi una brutta notizia” ha esordito Ursula su Instagram. La donna ha spiegato di essersi sottoposta al tampone a seguito di un evento importante a cui avrebbe dovuto partecipare il compagno.

Per togliersi ogni dubbio, anche l’ex dama ha deciso di farsi il tampone ma ironia della sorte, entrambi sono risultati positivi. Ovviamente adesso i due sono chiusi in casa come da regolamento ma fortunatamente stanno bene e non hanno particolari problematiche.

La Bennardo ha anche svelato che in questi giorni non si era sentita particolarmente bene ma credeva fosse una semplice allergia. A quanto pare, invece, si trattava proprio del Coronavirus. La coppia non ha avuto contatti con nessuno e fortunatamente anche i figli al momento non sono in casa.

Solo la piccola Bianca è con loro ma la donna non ha dato notizie in merito, pertanto dovrebbe essere tutto nella norma per ora. “Per fortuna stiamo bene” ha continuato Ursula aggiornando i fan sui social. Tempo fa, in un’intervista per Mio, la donna rivelò le difficoltà trascorse proprio a causa della pandemia. Anche il matrimonio è stato rimandato, sperando in tempi migliori.