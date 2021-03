Uomini e Donne, Sossio e Ursula parlano di Riccardo Guarnieri: frecciatina velata a Ida Platano?

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono ormai una coppia affiatata da diversi anni e una famiglia molto felice. I due sono stati intervistati dal magazine di Uomini e Donne e hanno parlato di quanto sta accadendo adesso nel dating show. Entrambi sono molto amici di Riccardo Guarnieri e hanno commentato il suo percorso.

SOSSIO E URSULA COMMENTANO RICCARDO E ROBERTA – I due conoscono bene Riccardo Guarnieri e sperano che possa trovare presto la donna giusta. Ursula Bennardo ha parlato di Roberta Di Padua, la quale attualmente frequenta Riccardo: “Era molto diversa dalla Roberta che vedo oggi”.

Tuttavia, Ursula sembrerebbe aver mandato una frecciatina a Ida Platano parlando delle qualità che dovrebbe avere un’ipotetica donna per Riccardo Guarnieri. “Come lui, genuina e una persona non costruita o che vive solo per la popolarità e i social” ha dichiarato l’ex dama del trono over. Questa intervista probabilmente è stata registrata prima della fatidica scelta di Riccardo e Roberta. Successivamente la donna ha parlato anche di Gemma Galgani.

SU GEMMA GALGANI – Ursula ha dichiarato che gli uomini che giungono nel programma per conoscere Gemma Galgani “trovano la sua fama che la precede”. Per questo motivo, la donna ha voluto dare un consiglio alla dama torinese: essere più selettiva, anche a costo di rimanere sola. “Deve pensare a se stessa, alla propria dignità” ha spiegato Ursula.

COME PROCEDE LA STORIA TRA SOSSIO E URSULA? – La storia d’amore tra i due procede a gonfie vele, anche con qualche piccolo litigio. Speravano di convolare a nozze il 25 giugno ma la loro idea di matrimonio “è un po’ particolare”, affermano. Ursula ha spiegato che hanno intenzione di organizzare per i loro ospiti una mini-vacanza. La Bennardo non intende svelare altro ma ha anticipato che la location sarà situata tra il mare e la montagna.