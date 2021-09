Uomini e Donne, Sossio e Ursula si sono lasciati: il messaggio di lui

Sossio Aruta e Ursula Bennardo è una delle tante coppie formatasi all’interno di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi. La coppia, tra alti e bassi, ha deciso poi di lasciare il programma e viversi la storia fuori e lontani dalle telecamere. Ieri sera un messaggio inaspettato ha fatto tremare i loro fan.

FINE DELLA RELAZIONE – Come un fulmine a ciel sereno, Sossio ha pubblicato su Instagram un messaggio alquanto inaspettato. L’ex cavaliere del parterre maschile ha spiegato di essersi lasciato con la su Ursula a causa di incompatibilità caratteriali. Un post abbastanza lungo, in cui l’uomo ringraziava tutti i fan per il calore e l’amore ricevuti.

“Mi dispiace deludere tutte quelle persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d’amore nata sotto i riflettori di Uomini e Donne” ha esordito Sossio su Instagram allegando una foto con scritto Game Over.

“Mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia e che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra splendida bambina Bianca, ma purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali. La nostra storia è arrivata al capolinea…” ha aggiunto l’ex cavaliere.

LA REAZIONE DEI FOLLOWER – Tanti i messaggi ricevuti, i commenti sotto al post, nonostante Aruta abbia chiesto rispetto per questo momento. In tanti non credono a questo messaggio, alcuni follower l’hanno accusato di essere in cerca di visibilità e di essersi inventato tutto. Altri, invece, hanno commentato l’accaduto dispiaciuti. Cosa accadrà adesso?