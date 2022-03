Uomini e Donne, Sossio e Ursula tornano in studio: forti critiche sui social

La coppia è tornata in studio per raccontare come procede la loro storia

Sossio e Ursula sono tornati a Uomini e Donne per raccontare ai telespettatori come procede la loro storia d’amore. La coppia, infatti, ha abbandonato il programma per vivere il loro amore lontano dalle telecamere e nel 2019 hanno coronato il sogno di diventare genitori di Bianca.

Ursula Bennardo criticata sui social: “Irriconoscibile”

Sossio e Ursula stanno solo attendendo il matrimonio per coronare così il loro sogno d’amore. L’uomo ha infatti svelato a Maria De Filippi di essersi davvero commosso nel rivedere spezzoni della loro esperienza nel programma. Tuttavia, sui social gli utenti non sono stati molto dolci nei confronti della coppia, anzi, hanno ricevuto parecchie critiche.

Nello specifico, Ursula è stata pesantemente attaccata per essere ricorsa alla chirurgia estetica, notizia che lei ha sempre smentito. In tanti, infatti, hanno commentato l’aspetto fisico della donna, la quale secondo alcuni è diventata “irriconoscibile”. “Ma io non capisco perché ridursi così, Ursula è veramente una bella donna. Cambiare il viso così, rovina solamente” ha commentato un utente sui social.

“Ha litigato con il chirurgo” ha commentato un altro utente, ma ancora, “la vedo diversa” ha detto qualcun altro. Insomma, in sostanza l’ex dama del parterre femminile ha ricevuto pesanti critiche come solo i social sanno fare. E il compagno? Anche lui non è stato risparmiato, non tanto per la questione estetica ma per il suo lavoro. Vediamo cosa hanno detto.

Calciatore, attore e benzinaio

Che lavoro fa oggi Sossio Aruta? L’uomo ha attraversato un periodo non propriamente facile a livello economico. Attualmente gioca a calcio a livello amatoriale ma ha avuto l’opportunità di apparire in una pellicola cinematografica. Insomma, di certo non un film degno di un oscar ma sicuramente una grande opportunità per farsi notare. Il film in questione lo vede protagonista con Giorgio Manetti nei panni di un criminale e si intitola Uno strano weekend al mare, in uscita solo in due cinema in Italia. Gianni Sperti ha ironizzato sulla vicenda: “Immagino record di incassi. Ormai hai intrapreso la carriera cinematografica”.

Tuttavia, l’uomo ha risposto che lavora anche in un distributore di benzina e in molti non hanno perso l’occasione per deriderlo: “Lavoro in un distributore di benzina, non ci credevano che io stavo là. Qualcun altro in modo poco educato mi ha preso in giro. Dicono: ‘uno che è stato a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip sta a fare il benzinaio?’ E qual è il problema? Si pensano che andando in tv si diventa ricchi“.