Uomini e Donne, spiacevole disavventura per Cecilia Zagarrigo: “Ho la rotula spaccata”

Protagonista di una spiacevole disavventura è una delle corteggiatrici di Carlo Pietropoli a Uomini e Donne. Si tratta di Cecilia Zagarrigo che tramite i social, ha voluto informare i fan dell’incidente domestico di cui è stata vittime.

LE IG STORIES – Cecilia, come tutti i protagonisti del programma, si tiene sempre in contatto con i suoi fan. Infatti, sono in molti gli influencer che hanno approfittato di questa quarantena per rafforzare il loro legame con i follower. Tra questi c’è anche la corteggiatrice che proprio ieri ha reso partecipi gli utenti di una disavventura di cui si è resa protagonista. La ragazza, infatti, ha avuto un incidente, spaccandosi la rotula.

RESTA A CASA – Con l’emergenza Coronavirus, non è uno dei momenti ideali per recarsi all’ospedale. Cosciente di ciò, la ragazza ha deciso di restare a casa. Come è possibile vedere anche dalle varie Instagram Stories, la corteggiatrice, insieme alla madre, si sta affidando ai rimedi naturali. Cecilia ha infatti voluto mostrare la propria mamma intenta ad applicare l’argilla verde sul suo ginocchio.

L’APPELLO DELLA RAGAZZA – Sebbene Cecilia non voglia recarsi in ospedale, ha comunque voluto lanciare un appello. La Zagarrigo, infatti, ha voluto domandare ai fan se tra di loro ci fosse qualche medico, così da poter ricevere qualche consiglio su come guarire il ginocchio.

ORA COME STA? – La corteggiatrice ha voluto tenere aggiornati i fan, rivelando di avvertire ancora dolore al ginocchio. Inoltre, dopo questo incidente, la ragazza sta riscontrando problemi a camminare normalmente, ritrovandosi a zoppicare. Sta comunque seguendo la terapia fatta in casa, sperando che la situazioni migliori.