Uomini e Donne, squallida domanda ad Andrea Nicole: spiazza la risposta dell’ex tronista

Tra i protagonisti di quest’ultima edizione di Uomini e Donne, Andrea Nicole Conte è sicuramente stata la più discussa. Il percorso dell’ex tronista ha attirato non poche critiche per via della sua scelta che è andata contro il regolamento del programma. La ragazza ha recentemente stupito i fan dopo l’epica risposta data ad una squallida domanda ricevuta sui social.

“Hai il pis***o?” – La partecipazione di Andrea Nicole a UeD ha avuto una certa importanza. Come raccontato dalla stessa ex tronista, a 18 ha affrontato un percorso di transizione che l’ha portata a portarsi nel corpo che da sempre sentiva di appartenere.

Nonostante quindi il finale del percorso a Uomini e Donne, la ragazza ha certamente lasciato il segno. Inoltre è nel programma che ha trovato l’amore, decidendo di dare una possibilità a Ciprian Aftim, suo ex corteggiatore. Sebbene in tanti li abbiano criticato, la love-story sta proseguendo a gonfie vele.

Molto attiva sui social, l’ex volto di UeD condivide spesso ciò che le accade. Dando la possibilità ai follower di interagire con lei attraverso il box domande, la ragazza ne ha ricevuto una altamente squallida. Con l’ironia che da sempre la contraddistingue, Andrea Nicole ha dato un’epica risposta.

“Hai il pis***o?”, così le ha chiesto un utente di Instagram. Davanti a ciò, l’ex tronista si è dimostrata superiore a questa persona, mostrando anche come simili insulti non la feriscano. Ha infatti risposto: “Amo ho il freezer pieno, fra gli spinaci e il preparato per soffritto. Le verdure sono importanti per una dieta sana ed equilibrata”.