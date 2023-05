Uomini e Donne, spiazzante racconto di un’ex corteggiatrice: “Sono stati due giorni di inferno”

Dopo una settimana di assenza sui social che ha generato preoccupazione nei fan, Ginevra Pisani, ex volto di Uomini e Donne, ha rotto il silenzio. La ragazza è così tornata su Instagram per raccontare cosa le è accaduto.

“Sono stati due giorni di inferno” – Prima di assentarsi dai social, l’ex corteggiatrice aveva annunciato ai follower che si stava recando in ospedale. Dopo quella preoccupante notizia, dall’account di Ginevra è calato il silenzio, facendo così preoccupare i follower.

L’ex professoressa de L’Eredita ha deciso di rompere il silenzio, rassicurando i suoi tanti fan attraverso le sue IG Stories. Una quindicina di giorni fa la ragazza ha iniziato a non sentirsi bene, spingendola, quindi, a rivolgersi al suo medico. Viste le condizioni di salute dell’ex volto di Uomini e Donne, il dottore le ha consigliato di recarsi con urgenza all’ospedale Sandro Pertini di Roma:

“Ciao ragazzi, faccio queste stories per mostrarmi finalmente dopo diversi giorni di totale assenza. Finalmente sto meglio, sono appena tornata dall’ospedale. Ho fatto le ultime analisi che sono uscite molto buone. Hanno dimostrato che sto migliorando notevolmente e per questo sono qui, oggi, a spiegarvi un attimo il motivo della mia assenza. Perché so che tanti di voi si sono preoccupati per la mia salute e mi hanno dimostrato tanto affetto quindi faccio un sunto di quello che è accaduto”.

Ginevra ha poi iniziato a raccontare ai suoi follower cosa è accaduto. Durante il suo racconto, la ragazza ha ammesso di aver inizialmente provato ad assumere delle medicine:

“Pensando fosse una semplice influenza ho assunto una Tachipirina e invece i sintomi si sono aggravati nell’arco di 12/24 ore. Ero da sola a casa, ho consultato il mio medico a quel punto perché non riuscivo a fare nulla. Non riuscivo a stare in piedi, a stare sveglia, avevo svenimenti e altri sintomi che è meglio non dire…Quindi ho chiamato il mio medico curante che mi ha subito detto di correre al pronto soccorso. Sono andata insieme a mia madre, che ho fatto venire d’urgenza da Napoli, al Pertini”.

Giunta al Pertini, i medici non riuscivano a capire cosa avesse l’ex corteggiatrice. La ragazza, infatti, è stata sottoposta a diversi esami che non hanno portato ad alcuna diagnosi. Proprio per questo la Pisani ha deciso di andare al Sant’Andrea, dove hanno scoperto cosa le stava accadendo:

“Ho incontrato questo professore, Giacinto Lo Verde, responsabile dell’ambulatorio di ematologia che immediatamente ha compreso la mia patologia. Ha capito che malattia avessi e quindi soffro di favismo. Il favismo è una malattia genetica dove un enzima non funziona bene e quindi se assumo determinate sostanze il mio organismo reagisce in questo modo, con una anemia, con un ittero allucinante. Quindi il dottore, vedendomi e vedendo anche le prime analisi fatte nei due giorni precedenti, ha detto subito: “Sei stata fortunata perché sei un paziente giovane e ti è andata così“. Fantastico, ringrazio la mia giovane età perché a quasi 25 anni il mio corpo è stato capace di reagire all’intossicazione…a quello che stava accadendo al mio corpo”

Nel concludere il suo discorso, la ragazza ha voluto ringraziare tutta l’equipe medica e lo staff che si sono presi cura di lei al Sant’Andrea. Inoltre, l’ex volto del dating-show di Maria De Filippi si è scagliata contro il Pertini e quanto accaduto nella struttura:

“Nonostante le mie condizioni ben visibili e molto più gravi rispetto a quando sono andata al Sant’Andrea. Questo mi fa molto arrabbiare perché ora che sono più cosciente, io pago le tasse e mi aspetto un certo trattamento perché non vado al Pronto Soccorso per perdere tempo, ma perché ne ho veramente bisogno. E non vengo assistita perché magari secondo loro non ero in fin di vita quando invece lo ero…Non lo so perché. Ma questa è un’altra storia”.