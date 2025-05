Uomini e Donne: spunta il nome di Francesca Tocca per il trono di settembre

Mentre la stagione attuale di Uomini e Donne volge al termine, il pubblico si prepara già con entusiasmo alle novità previste per l’edizione autunnale. Il dating show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, ha saputo ancora una volta tenere incollati milioni di spettatori grazie a dinamiche avvincenti, momenti emozionanti e un mix ben calibrato tra trono classico e trono over. E se quest’anno a fare notizia è stato il percorso intenso e turbolento di Ida Platano, già si vocifera su chi potrebbe raccogliere il testimone sul celebre trono rosso a partire da settembre.

Secondo le indiscrezioni più recenti, la redazione starebbe valutando una scelta del tutto inedita: portare nel cast di Uomini e Donne Francesca Tocca, volto noto del talent Amici e ballerina tra le più apprezzate del programma. Sensuale, carismatica e da sempre sotto i riflettori del gossip per la sua relazione travagliata con Raimondo Todaro, Francesca sarebbe considerata il profilo perfetto per infiammare il trono classico, che da tempo fatica a riscuotere lo stesso interesse delle dinamiche over.

L’idea di vederla alle prese con nuovi pretendenti ha già conquistato molti fan, che la immaginano perfettamente a suo agio nei panni della tronista. Attualmente single, la Tocca potrebbe rappresentare la scommessa vincente di Maria De Filippi per riportare freschezza e passione tra i più giovani. Resta però da capire se Francesca accetterà questa proposta: al momento, dalla diretta interessata non è arrivata alcuna conferma.

Nel frattempo, l’attenzione resta alta sul percorso di Gianmarco Steri, che presto sarà chiamato a fare la sua scelta tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, con un colpo di scena che potrebbe chiudere in bellezza questa stagione. Uomini e Donne si prepara così a salutare il pubblico, ma solo temporaneamente: l’appuntamento è già fissato per settembre, con una nuova edizione che promette scintille.