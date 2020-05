Uomini e Donne, spunta una foto di Gianni Sperti 30 anni fa

Gianni Sperti è ormai dal 2000 una colonna portante del dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, assieme alla sua amica e opinionista Tina Cipollari. I fan del programma apprezzano moltissimo la coppia, soprattutto per le tante risate in studio. Tuttavia, Sperti non è nato come opinionista.

UNA FOTO DI 30 ANNI FA – Come dicevamo, Gianni Sperti non è nato come opinionista, bensì era un ballerino del corpo di ballo di Buona Domenica. Non tutti lo ricorderanno in quel contesto poiché non era di certo uno dei protagonisti, ma in queste ore sui social sta girando una vecchia foto dell’uomo di circa 30 anni fa. PER VEDERE LA FOTO CLICCATE QUI

L’uomo appare con i capelli lunghissimi e neri, il sorriso che l’ha sempre contraddistinto e con un look totalmente diverso da quello che vediamo oggi nel programma di Maria De Filippi.

IL RAPPORTO CON UOMINI E DONNE – Come vi abbiamo anticipato prima, Gianni Sperti è in ottimi rapporti con la redazione di Uomini e Donne e ha sempre difeso tutto il lavoro che non viene svolto davanti alle telecamere. L’anno prossimo, infatti, l’opinionista ha dichiarato che il suo ruolo di supervisore sarà ancora più severo per scovare chi tenterà di prendere in giro il programma.

Proprio in un’intervista recente rilasciata al magazine di Uomini e Donne, l’ex marito di Paola Barale ha svelato: “Sarò ancora più severo con chi gioca con le persone e con chi le usa per i propri comodi. In quei casi, in quelle situazioni sarò durissimo. Devo sistemare un po’ di pratiche che non mi hanno convinto quest’estate. Ho bisogno di ricevere qualche spiegazione”.