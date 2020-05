Uomini e Donne: spuntano le foto del corteggiatore 26enne di Gemma

Uomini e Donne è tornato in onda da un paio di giorni nella sua versione che conoscevamo già da tempo. Le riprese e la messa in onda dunque è ripartita! Nelle scorse settimane, però, se pur con scarso successo da parte del pubblico, Uomini e Donne andava in onda in una versione del tutto nuova.

UOMINI E DONNE: LA NUOVA VERSIONE – Nella nuova versione di Uomini e Donne avevano partecipato solo Gemma Galgani, per il trono over e Giovanna Abate, per quanto riguarda il trono classico. Giovanna vedeva i suoi vecchi corteggiatori solo tramite uno schermo e messaggiava con alcuni nuovi corteggiatori sconosciuti e anonimi. In realtà lo stesso avveniva per Gemma Galgani.

IL CORTEGGIATORE DI GEMMA GALGANI – Tra i corteggiatori di Gemma risaltava Nicola Vivarelli, che si è fatto vivo in studio qualche puntata fa. Il giovane ha riscontrato molte critiche non solo da parte del pubblico ma anche dai due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che non gliel’hanno certo fatta passare liscia!

COME MAI TANTO SCALPORE? – Il giovane Nicola Vivarelli è stato molto criticato ma come mai? Pare che sia troppo giovane per Gemma. Si perchè il ragazzo ha soli 26 anni, troppo pochi se messi a confronto con quelli di Gemma Galgani. Quest’ultima, però, sembra essere incurante della situazione e ha accettato il ragazzo tra i suoi corteggiatori senza il minimo dubbio.

CHI E’ NICOLA VIVARELLI? – Il ragazzo è ufficiale della marina mercantile ed è iscritto ad un’agenzia di influencer e modelli. O meglio, questo è quanto si legge sul suo profilo Instagram. Aveva approcciato con Gemma Galgani tramite il web sotto lo pseudonimo di Sirius.

Nonostante la differenza d’età i due hanno deciso di continuare a conoscersi. Secondo voi sarà sincero? Intanto per vedere le sue foto sul suo profilo Instagram clicca qui.