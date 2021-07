Uomini e Donne, Stefania Montù e Alessandro Bizziato si sono lasciati

Stefania Montù e Alessandro Bizziato non sono più una coppia. I due, conosciuti e innamorati a Uomini e Donne e convinti del loro amore, hanno deciso di intraprendere due strade diverse. L’ex dama ha rilasciato un’intervista a Più Donna e ha spiegato che le cose non andavano da tempo.

LE PAROLE DI STEFANIA – “Anche gli amori più belli e romantici possono finire, spesso per i motivi più impensabili. Purtroppo bisogna accettare il fatto che il nostro legame si sia spezzato a tal punto da non potere più tornare indietro. Ale ha iniziato a lavorare a Riccione dal 23 giugno e da allora non ci si sente più. La scusa del telefono “che non gli funziona” sarà anche vera ma se vuoi sentire la persona che dici di amare ti dai da fare” ha dichiarato la donna.

“Sicuramente lui non si è comportato bene visto che io il 19 giugno sono scesa per festeggiare il suo compleanno, peccato che non lo abbia festeggiato con me ma bensì con tutta la gente che ha conosciuto in questo ultimo mese a Riccione tanto da non dormire nemmeno insieme a me, e a quel punto non gli ho dato nemmeno il suo regalo” ha continuato Stefania facendo una grande rivelazione sul suo compagno.

“Non ho rimpianti: se è andata bene è meraviglioso, se è andata male è esperienza. Quindi preferisco che le nostre strade prendano direzioni diverse. Io ovviamente non aspetterò il suo ritorno” ha continuato la donna durante l’intervista visibilmente colpita e dispiaciuta per l’epilogo della sua storia.

“Io sono serena anche se certamente mi dispiace non sentirlo più, oramai è praticamente dal 22 giugno che il nostro rapporto si è interrotto subito dopo il suo compleanno. Più che aspettarmi questa fine non mi sarei aspetta di non sentirlo più perché ha il telefono rotto. Siamo nel 2021 il costo di un telefono oggi è veramente alla portata di tutti quindi direi che il messaggio è molto chiaro. Mi ha deluso il modo in cui ha trovato la scusa del telefono, nemmeno a 16 anni si trovano più queste scuse ma sono molto serena penso di non aver perso nulla di importante. Mi spiace essere cosi fredda e cruda ma la verità è evidente!“ ha concluso la donna. Cosa pensate di queste parole?