Uomini e Donne, Stefano Torrese pensa ancora all’ex Pamela, ma sente un’altra

In una recente intervista, è tornato a parlare di sé uno dei Cavalieri più apprezzati del Trono Over di Uomini e Donne. Si tratta di Stefano Torrese che dopo mesi dal suo addio dal programma, ha voluto raccontare al sito Meteoweek.com il suo percorso lì dentro. Inevitabilmente, l’uomo ha parlato di Pamela Barretta, la Dama con cui aveva abbandonato lo studio per vivere fuori la loro storia. La coppia, però, è scoppia proprio in studio. Pamela, infatti, ha deciso di mandare tutto all’aria a causa della gelosia e di alcune indiscrezioni di Roberta Padua.

LE RIVELAZIONI DI ROBERTA – Ad accendere la gelosia di Barretta era stata un’altra Dama, Roberta. Padua, aveva rivelato di essere stata contattata da Stefano mesi prima. Tra i due, prima della scelta, c’era stato un flirt, naufragato con l’uscita dallo studio di Torrese con Pamela. I due, una volta finita la storia, avevano deciso di dare una seconda possibilità all’amore, ma senza esito positivo.

“Penso ancora a Pamela” – Dopo la fine della loro storia, i due avevano interrotto i rapporti. Inoltre, i due si sono resi protagonisti di varie frecciatine lanciate sui social. Nonostante tutto, però, Stefano ha rivelato di aver sentito recentemente l’ex compagna: “L’ho sentita forse dieci giorni fa, mi intimava di non parlare più di lei”. Ha poi continuato: “Le ho risposto che la ricordo come un bel periodo, spero un giorno ci si possa confrontare, perché io alla fine non ho più avuto un confronto con lei”. Torrese ha lasciato senza parole, confessando di pensare ancora a Pamela: “Io ci penso sì! Ovviamente prima di un eventuale riavvicinamento tra me e Pamela occorrerebbe instaurare un dialogo. Sono stato attaccato, me ne ha dette di tutti i colori. Ripartirei da lì”.

“Non mi sono pentito di nulla” – Riguardo a Roberta e al non averne approfondito la conoscenza per Pamela, Stefano ha ammesso di esserne un po’ pentito: “No, sceglierei ancora di ballare con Pamela ma non mi precluderei la possibilità di conoscere Roberta solo perché Pamela me lo stava imponendo in quel momento. Ero consapevole ci fossero delle cose che non andavano con Pamela. Quel giorno ho detto a Tina e Gianni: ‘Non vorrei avere poi il rimpianto di non conoscere Roberta’. Infatti poi me ne sono pentito. A 41 anni voglio essere sicuro delle scelte che faccio e con Roberta non lo so, e finché non lo capisco andrò avanti. Lei lo sa che la sto aspettando”. Da quanto trapelato dalle risposte di Stefano, lui e la Padua si stanno sentendo.

“Noel? Mi ha contattato dopo la fine con Pamela” – Si è parlato anche di Noel, la Dama con cui Stefano si è frequentato dopo la sua rottura con Pamela: “Mi ha contattato dopo essermi lasciato con Pamela, lei aveva appena rotto con Alessandro eravamo abbastanza provati tutti e due. Ci siamo trovati a vivere un periodo molto simile e ci siamo trovati, poi da persone mature quali siamo abbiamo capito che non potevo andare perché avevamo tutti e due la testa da un’altra parte”