Uomini e Donne, storia finita tra Nicole Mazzocato e Thomas Teffah

Nicole Mazzocato, messa da parte la sua storia con Fabio Colloricchio, ha voltato pagina ed è tornata a sorridere con Thomas Teffah, suo amico storico. Purtroppo, però, la storia è naufragata e la ragazza lo ha confermato sui suoi profili social.

IL RAPPORTO CON THOMAS TEFFAH – Nicole Mazzocato aveva un rapporto di amicizia con il ragazzo, iniziato dopo aver lavorato insieme in un posto d’estate. I due, dopo la sua storia con Colloricchio, hanno iniziato a frequentarsi e la loro storia è durata un bel po’. Lei parlava di lui come l’uomo della sua vita ma ultimamente la coppia è sparita dai social. I dubbi dei fan erano fondati perché i due si sono lasciati.

La ragazza ha spiegato sui social che non bisogna farne un dramma poiché sente Thomas tutti i giorni, vanno d’accordo e stanno bene. Non è successo nulla di particolare, semplicemente gli obiettivi di vita di questo periodo non potevano andare d’accordo e quindi le loro strade si sono separate.

Tuttavia, Nicole ha parlato con estrema sincerità e felicità, come se non fosse triste per questa rottura. Con Thomas è rimasto il grande rapporto di amicizia e ha spiegato che ci sarà sempre per lui, non importa se la storia è finita.

COME VANNO LE COSE CON FABIO? – Se d una parte con Thomas va tutto bene, con Fabio non è proprio la stessa cosa. I due si sono lasciati molto male, quando lui ha parlato male di Nicole a Supervivientes, lei lo ha querelato e da allora non si parlano più se non tramite avvocati. Inoltre, la Mazzocato è spesso protagonista di frecciatine e litigate social con l’attuale fidanzata di Fabio, Violeta Mangrinan.