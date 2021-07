Uomini e Donne: svelato il volto di una possibile tronista

La stagione di Uomini e Donne comincerà come sempre a settembre. Ancora non sappiamo quali saranno i volti protagonisti di questa edizione. Maria De Filippi, però, aveva fatto delle dichiarazioni importanti circa il format del trono classico.

LE DICHIARAZIONI DI MARIA DE FILIPPI CHE IL PUBBLICO HA APPREZZATO – La De Filippi aveva dichiarato che quest’anno avrebbe voluto per il trono classico persone comuni. Non più quindi influencer e star del web, ma persone che svolgono lavori quotidiani semplici e che sono poco note ai riflettori. Il pubblico ha molto apprezzato le parole di Maria, in quanto stufo di vedere sempre gli stessi volti in tv e desideroso di vedere personaggi semplici in cui magari rispecchiarsi.

L’INDISCREZIONE: UNA POSSIBILE NUOVA TRONISTA – ”Dagospia” nelle ultime ore ha lanciato una nuova bomba. Si tratta di una presunta tronista che potrà approdare proprio sul trono di ”Uomini e Donne” a settembre. Il dettaglio che è trapelato è che si tratta di una donna trans.

Infatti prima era un uomo e adesso ha seguito il processo di transizione diventando una bellissima donna. L’identità della futura tronista è per ora ancora segreta e quindi non possiamo rivelare nome e cognome. Si tratta sicuramente di una novità molto importante per il trono classico.

UOMINI E DONNE: IL FORMAT – Non è la prima volta che Maria cerca di essere inclusiva nella scelta dei protagonisti per la trasmissione. Infatti anni fa era stato organizzato il trono gay, che ebbe anche molto successo. Magari questa nuova tronista riuscirà ad emergere e sarà apprezzata dal pubblico italiano. Per quanto riguarda il format, per ora, è stato riconfermata l’unione del trono classico e over.