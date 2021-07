Uomini e Donne, Tara e Cristian di nuovo insieme? Parla lei

Tara Gabrieletto e Cristian Gallella ci hanno fatto sognare con la loro storia d’amore iniziata a Uomini e Donne. Purtroppo però i due diversi mesi fa hanno annunciato di aver preso strade diverse. La 33enne ha parlato di recente nel programma Trends&Celebrities su RTL 102.5 condotto da Francesco Fredella.

RITORNO DI FIAMMA? – In questo periodo sono circolate diverse voci su un possibile ritorno di fiamma tra i due. Tara ha deciso di fare chiarezza sulla questione una volta per tutte: “In questo momento assolutamente no, anche perché sono molto concentrata sull’accademia che mi da tante soddisfazioni, in ambito lavorativo ci sono tante news. Non vedo l’ora di dare l’esame e aprire a settembre il mio negozio”.

Niente da fare quindi per la Gabrieletto e Gallella, per ora ancora separati. Tuttavia, in molti si sono soffermati sulle dichiarazioni della donna, la quale non ha totalmente escluso un ritorno sui suoi vecchi passi. Inoltre, la 33enne non si è affatto pentita di aver partecipato al programma e ha ringraziato tutti perché lei è la donna che è oggi “grazie alle esperienze passate”.

DOPO UOMINI E DONNE – Finita la trasmissione, Tara ha messo in ordine la sua vita e i suoi affetti “dalle amicizie per convenienza alle persone che, magari, si avvicinavano non per Tara persona ma per il personaggio. Che poi non sono perché sono una persona normale come tutti”.

Il programma, infatti, le ha insegnato a distinguere bene le persone e “se realmente ti vogliono bene, perché è facile quando nella vita di una persona va tutto bene, più difficile è starci quando va tutto male”.