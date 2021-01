Uomini e Donne, Tara Gabrieletto in ospedale: con lei l’ex marito Cristian Gallella

Tara Gabrieletto l’abbiamo conosciuta a Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi, quando conobbe quello che sarebbe poi diventato suo marito, Cristian Gallella. I due hanno vissuto un’intensa storia d’amore, tra alti e bassi come tutti, tuttavia pare che sia ufficialmente finita. In queste ore, per, Tara Gabrieletto ha fatto preoccupare i fan.

TARA GABRIELETTO IN OSPEDALE – L’ex protagonista di Uomini e Donne è stata ricoverata d’urgenza in ospedale a causa di un fortissimo mal di pancia. Fortunatamente, non si è trattato di un problema grave ma solo di coliche renali, un disturbo molto frequente anche se tanto doloroso.

Nonostante la donna non abbia più un rapporto sentimentale con l’ex marito, è proprio quest’ultimo che si è prodigato per aiutarla in questo momento difficile. Sicuramente si è trattato di un semplice gesto di amicizia nei confronti di una donna al quale è stato legato per dieci anni e per la quale nutre ancora un profondo affetto.

RITORNO DI FIAMMA? – La coppia è molto imprevedibile e anche attenta alla propria privacy. I follower hanno ipotizzato che, nella sfortuna, potesse esserci un ritorno di fiamma tra i due. Questo per ora non ci è dato sapere poiché entrambi sono convinti della loro decisione: il matrimonio è finito e nulla potrà far cambiare idea.

Come se non bastasse, Tara Gabrieletto aveva pubblicato alcune settimane fa su Instagram delle foto di un suo imminente trasloco da Roma (città in cui viveva con Cristian) a Verona, la sua città. Nuovo trasloco in arrivo o ritorno di fiamma tra i due?