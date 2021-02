Uomini e Donne: Teresa Cilia è in ospedale per un intervento al cuore

Teresa Cilia è una delle ex troniste preferite degli spettatori di Uomini e Donne. La ragazza partecipò all’edizione del 2014\2015, concludendo la sua esperienza nella tv con due corteggiatori, Salvatore Di Carlo e Fabio Colloricchio. Alla fine scelse Salvatore, mentre l’argentino salì sul trono.

Dopo qualche tempo i due fidanzati e felici, decisero di partecipare a Temptation Island. La prova di stare separati diverso tempo fu talmente difficile che non resistettero più di qualche settimana. Si vennero incontro e decisero di uscire dal programma insieme.

Dopo un po’ convolarono a nozze e la proposta avvenne proprio a Uomini e Donne, davanti a tutti. Andarono in seguito a vivere nella loro Sicilia. Per Teresa Cilia le esperienze nel mondo della tv non era certo finite. Per due anni, infatti, Maria De Filippi l’ha invitata a lavorare con lei nella redazione di C’è Posta Per te. Adesso i due sono ancora insieme lontani dal mondo dello spettacolo.

L’OPERAZIONE DI TERESA CILIA – Teresa Cilia ha fatto un video ieri sera nel quale annunciava ai suoi fan di dover fare un’operazione l’indomani. Il video era girato da un letto di ospedale. Le sue parole sono state: “Domani spero di essere la prima perché, da quello che ho capito, dovremmo essere tre a fare questo intervento – ha raccontato lei su Instagram direttamente dal letto dell’ospedale – . Poi, dovrò stare ferma per 12 ore, non potrò assolutamente muovermi…”.

Ha poi continuato dicendo: “Sicuramente c’è un po’ di stress, più che altro perché sono bloccata… Spero di addormentarmi presto stasera, così domani mattina affronto tutto”. I fan naturalmente si sono preoccupati e le hanno chiesto che problema avesse.

IL PROBLEMA DI TERESA CILIA, L’OPERAZIONE DA SOLA SENZA IL MARITO – Proprio per rispondere ai fan, Teresa ha annunciato: “Non so quanto durerà l’operazione, lo chiederò alla dottoressa, ma suppongo poco. Dovrò fare l’intervento al cuore perché ho un buco che ho sin dalla nascita, quindi devo chiuderlo”. Vista la delicatezza dell’operazione in molti hanno chiesto dove fosse Salvatore, ma lei ha ricordato che a causa del Covid-19 sarà sola e che dovrà affrontare tutto in solitudine ed è ancora più amareggiata per questo. “Purtroppo, a causa del Covid, sarò sola. In ospedale non può entrare nessuno, quindi affronterò tutto da sola. Purtroppo è questa la situazione…”.