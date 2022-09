Uomini e Donne, Teresa Cilia e la fine del suo matrimonio: “Bisogna sempre rialzarsi”

Nonostante i due ex protagonisti di Uomini e Donne non abbiano ancora voluto commentare la notizia, è oramai certa la fine del matrimonio di Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. Molto attiva sui social, la donna si è aperta nuovamente con i follower, non facendo mistero della sofferenza che attualmente sta provando.

“Bisogna sempre rialzarsi” – Sposati dal 2016, sembra proprio che Teresa e Salvatore si siano definitivamente detti addio. A far subito pensare alla rottura è stata la sparizione delle foto di coppia dal profilo Instagram dell’ex tronista. Sebbene non sia giunta una conferma, è oramai ufficiale la rottura.

I motivi che hanno portato a tale scelta rimangono ancora un mistero, ma Teresa ha deciso di non tenere più nascosta la sofferenza che sta provando. Replicando a chi ha sminuisce il dolore che sta provando per la fine del suo amore con Salvatore, la Cilia ha così replicato:

“Ho letto alcuni messaggi. Alcuni mi sono piaciuti un po’ meno, alcuni un po’ di più. L’unica cosa che mi viene da dire, poi magari lo affronteremo più avanti il discorso, è che una persona non deve necessariamente quando sta male piangersi addosso. Io sono stata malissimo ma poi si arriva a toccare il fondo e quando poi tocchi il fondo devi comunque aggrapparsi a qualcosa. Sono convinta in base a quello che ho passato e ho vissuto che i problemi gravi della vita siano altri, penso che la salute sia alla base di tutto, senza quella non puoi fare nulla e quindi sempre forza e coraggio. Bisogna sempre rialzarsi, i dispiaceri ci sono nella vita, ce li abbiamo tutti, non sono l’unica, però diamo il giusto peso alle cose”

Dopo le tante IG Story o brevi video condivisi nell’ultimo periodo e che facevano capire la situazione, l’ex volto di Uomini e Donne ha deciso di aprirsi ancora di più con i follower. Nonostante la sofferenza, però, ha voluto incoraggiare chi sta attraversando il suo stesso periodo difficile, ricordando che bisogna sempre rialzarsi.