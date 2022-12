Uomini e Donne, Teresa Cilia indossa ancora la fede: svelati i motivi dietro questo gesto

Teresa Cilia da alcuni mesi ha annunciato la sua separazione da Salvatore Di Carlo. I due si erano conosciuti a Uomini e Donne per poi partecipare anche a Temptation Island: un amore forte e sincero che dopo diversi anni è sfumato. Nel corso delle ultime ore, i follower però hanno notato che la donna indossa ancora la sua fede.

Teresa indossa la fede: ecco il motivo

L’ex tronista ha pubblicato alcune Instagram stories per spiegare di essere venuta a conoscenza delle perplessità dei follower circa la sua decisione di indossare la sua fede nuziale. Teresa ha così fatto chiarezza spiegando di averla trasformata in un rosario, poiché molto devota alla religione.

“Volevo dirvi una cosa perché su TikTok ho letto alcuni commenti in merito a questo anello. Molti di voi mi hanno chiesto perché avessi ancora la fede. In realtà questa è la mia fede, solo che l’ho fatta sistemare e adesso è un rosario. L’ho fatto perché non mi piaceva l’idea di tenerla conservata perché è un anello benedetto ma nemmeno di venderla” ha esordito la donna su Instagram.

“Venderla non mi sarebbe sembrato corretto per quello che c’è stato. Quindi ho deciso di farla mia, indossarla lo stesso nell’altra mano, ma comunque per me ha un valore adesso che mi ricorderà sempre il mio matrimonio ma allo stesso tempo mi sono ancora una volta affidata a Gesù“ ha continuato.

“Ragazze è stata una mia scelta personale che si può condividere o meno, magari non tutti la pensano come la penso io: magari alcuni la vendono, altri la conservano, altri ancora la buttano. Come sapete, io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi tutto quello che ho cerco di sfruttarlo e farlo mio, anche per voltare pagina. Non bisogna rimanere intrappolati nei ricordi” ha concluso l’ex tronista.