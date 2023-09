Uomini e Donne, Teresa Cilia una furia sul web: “Ma che problemi avete?”

Gli utenti del web, delle volte, sanno davvero essere cattivi e inopportuni. Lo sa bene Teresa Cilia, la quale è stata costretta a pubblicare delle Stories su Instagram di fuoco per difendersi da chi la sta accusando e offendendo di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Ecco le sue parole e lo sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Parole di fuoco

Dopo aver sopportato offese gratuite, schiamazzi e battutine, l’ex tronista ha deciso di pubblicare un duro sfogo sui social: “Ma io non ho capito, ma che problemi avete. Mi fate capire che problemi avete? Ma a voi cosa interessa se ho fatto il seno, se ho fatto le labbra, se ho fatto quello. Ma a voi cosa interessa? Ma fatemi capire una cosa, sui social funziona in questa maniera? Che si scrive un commento su una ragazza e poi tutti appresso come le galline a ripetere la stessa cosa? Ma non vi stancate? Ma non vi fa male il non ragionare?

Voi non ragionate, offendete solo. Per quale motivo? E per cosa? L’esagerazione quale è stata nel mio corpo? Qual è stata questa trasformazione che vi dà tanto fastidio? E soprattutto l’avete fatta voi o l’h fatta io? L’ho fatta con i vostri soldi o con i miei? Non ho capito. Perché siete sempre lì pronti a giudicare? Che poi sapete qual è il paradosso? Il paradosso è che voi fareste la stessa identica cosa. Identica! Solo che quando una cosa non si può fare giustamente quella dell’altra persona diventa orribile. Questo sapete fare. Ma non avete capito una cosa. Che questi commenti che fate descrivono la vostra persona, la cattiveria che avete dentro, perché un commento si può fare anche con educazione. Non mi piaci, non ti seguo, ma non come fate voi. Ma dove siamo arrivate? Che frustrazione avete?

Qual è il vostro problema? Ma fatevi la vostra vita senza giudicare quella degli altri. Volete parlare? Parlate come faccio io, con educazione. No senza rispetto, perché siamo esseri umani. Non ho capito, per cosa ci avete preso. Ci prendete di mira, puntualmente. Non sono io la sola. Leggo commenti di altre persone che sono scandalosi. Ma di cosa stiamo parlando? Sono cambiata, non sono più umile, ma cosa c’entra l’umiltà con una punturina sulle labbra. Ma fatemi capire, di cosa stiamo parlando. Cosa c’entra l’umiltà. E il permesso di andare a offendermi sul personale, sulla mia vita priva, chi ve l’ha dato questo permesso? E sento “quella si è rifatta le labbra” poi vi mettete la matita sotto il naso. Ma di cosa parliamo? Oppure “lancia frecciatine” ma “lancia frecciatine” a chi? Ragazzi il mio passato è chiuso e strachiuso.

Io sono una donna che va avanti, non mi giro mai, io vado sempre avanti. Non mi piango addosso, non mi lamento, vado sempre avanti per la mia strada. Sono cresciuta, sono cambiata un po’, ho cambiato look, ho fatto le punturine, ho fatto il seno. Non ho nascosto nulla, l’ho sempre detto e l’ho fatto pure vedere! […] Ma ce l’avete un cervello pensante per scrivere quello che volete? Ci sono anche cose false, mi dicono che sono scortese, ma cosa state dicendo? Certe volte ci passo sopra, a volte il silenzio è la dimostrazione di intelligenza, ma delle volte non me ne capacito”.