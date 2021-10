Uomini e Donne, Teresa Langella denuncia le molestie di un medico: la reazione di Andrea Dal Corso

Sono ore drammatiche per Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne. Nella giornata di ieri, infatti, la ragazza ha spiazzato i suoi follower pubblicando un lungo sfogo dopo aver subito delle molestie da parte di un medico chirurgo. Nessuno sapeva nulla di questa vicenda, ma l’ex tronista ha deciso di raccontare la verità per sentire il suo cuore più leggero.

LE PAROLE DI TERESA – La cantante ha ammesso sul social di aver denunciato per molestie un medico chirurgo che avrebbe abusato di lei diverso tempo fa. Troppa la vergogna per Langella, la quale si è sempre colpevolizzata per questo episodio e sentita sbagliata. Dopo tanto tempo, finalmente, la donna è tornata a sorridere con la consapevolezza di non essere lei quella nel torto.

“Ho vissuto nella convinzione di poter insabbiare il ricordo, che il tempo potesse cambiare le cose. Il tempo non ha cambiato nulla” ha scritto l’ex tronista su Instagram. “La soluzione è stata gridare: ‘BASTA!’ . Oggi in quell’aula ho guardato dritto negli occhi il giudice e raccontare come mi sono sentita, mi ha resa libera. Un medico chirurgo mi ha molestata utilizzando il suo ruolo per approfittare di me” ha continuato la ragazza.

LA REAZIONE DEI FOLLOWER – Tanti i messaggi di solidarietà per Teresa, la quale ha poi chiesto scusa ai suoi genitori per non aver detto niente a riguardo. Il suo racconto ha spiazzato tutti, ma lei è sicura che questo possa essere un trampolino di lancio per tutte quelle donne vittime di violenza.

LE PAROLE DI ANDREA DAL CORSO – Il suo fidanzato, Andrea Dal Corso, ha accolto le parole di Teresa con dolcezza e delicatezza. “Sei la più coraggiosa. Ti amo” scrive Dal Corso sotto il post della sua fidanzata. Poche parole ma significative con la speranza che la ragazza posso ritrovare la serenità di un tempo. PER VEDERE IL POST CLICCATE QUI.