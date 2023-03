Uomini e Donne, Teresa Langella e Andrea Dal Corso: immersi nei preparativi delle nozze

Nozze in vista per un’amata coppia di Uomini e Donne. Dopo la proposta di matrimonio, Andrea Dal Corso e Teresa Langella si sono immersi nei preparativi del grande giorno. I due giovani innamorati hanno voluto rivelare qualche novità sulle nozze.

I PREPARATIVI PER LE NOZZE – La storia d’amore tra Andrea e Teresa, nata nello studio di UeD, ha appassionato il pubblico del programma e tenuto con il fiato sospeso fino all’ultimo. Il giorno della scelta, infatti, l’ex corteggiatore non si è presentato. Dopo pochi giorni, però, è tornato sui suoi passi e ha deciso di vivere la sua storia d’amore con la ragazza anche lontano dalle telecamere.

Da quel giorno i due giovani innamorati non si sono più lasciati. Durante un viaggio alle Seychelles è arrivata la tanto attesa proposta di matrimonio. I due ex volti di Uomini e Donne, come rivelato durante un’intervista, sono attualmente immersi nell’organizzazione delle nozze.

Non c’è ancora una data, ma molto sicuramente il matrimonio verrà celebrato nel 2024. Sulla location, invece, i due devono ancora compiere una scelta. Se da una parte Teresa vorrebbe sposarsi al sud, Andrea sogna di festeggiare in una villa veneta. Su una cosa, però, i due sono d’accordo: si sposeranno in chiesa.

Teresa e Andrea, inoltre, non hanno fatto mistero di voler diventare presto genitori. In attesa di far avverare i loro sogni, i due ex protagonisti di UeD stanno programmando un trasloco. Per motivi di lavoro, infatti, la coppia vorrebbe trasferirsi a Milano.