Uomini e Donne, Teresa Langella e Andrea Dal Corso smentiscono la crisi: “La lontananza è dura”

Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sono conosciuti nel dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. I due non son partiti benissimo, soprattutto dopo l’assenza di Andrea durante la scelta dell’ex tronista napoletana. Nonostante mille peripezie, però, la coppia appare più solida che mai ma da qualche tempo a questa parte, si sono alimentate delle voci circa una presunta crisi, forse dovuta alla lontananza.

CRISI TRA TERESA LANGELLA E ANDREA DAL CORSO? – Teresa Langella attualmente si trova a Roma, dove lavora come speaker radiofonica a Radio 105, mentre Andrea Dal Corso è rimasto a Milano dove abitavano entrambi. La lontananza è molto dura, anche se i due non perdono mai occasione per vedersi ed essere presenti l’uno nella vita dell’altra. Tuttavia, in questo periodo si è fatta insistente una voce su una crisi tra la coppia, forse dovuta proprio alla distanza.

TERESA E ANDREA COMMENTANO LA CRISI – Intervistati da Uomini e Donne magazine, la coppia ha smentito categoricamente la crisi, nonostante la difficoltà di portare avanti una relazione a distanza. “Non c’è stata nessuna crisi. Il nostro amore non è mai stato messo in dubbio e soprattutto non ci siamo mai lasciati: ci sentivamo regolarmente tutti i giorni. Ci siamo presi un momento per noi, per ragionare sulla lontananza. Non vivo molto bene la distanza e ogni volta che dobbiamo separarci per ovvi motivi di lavoro, mi rendo conto di quanto abbia bisogno di averlo vicino, malgrado Andrea sia sempre presente e mi riempia di attenzioni anche quando ci dividono chilometri. Credo che la nostra relazione, ora, abbia bisogno di una svolta che ci porti a una convivenza stabile” ha spiegato Teresa Langella.

“Purtroppo c’è chi si diverte a mettere false notizie in giro, per alimentare polveroni inutili. Appena qualcuno nota che ci commentiamo di meno le foto, o non compariamo sempre l’uno nelle stories dell’altro, si parla di crisi. La verità è che, quando rimaniamo per tanto tempo lontani, è naturale che sui social interagiamo di meno. Se abbiamo le normali discussioni di ogni coppia, non ci mettiamo di certo a commentare le foto o a metterci like. Ma a quanto pare sembra che alcuni non siano in grado di discernere la vita reale da quella virtuale. E noi ci ritroviamo costretti a dover rendere conto agli altri di qualcosa di cui non sarebbe necessario parlare” ha risposto Andrea Dal Corso.

ESSERE PERSONAGGI PUBBLICI PER TERESA E ANDREA – “Lo mettiamo in conto visto che qualcuno ci definisce dei personaggi pubblici e, quindi, in qualche modo esposti. Certe volte, però, sarebbe opportuno capire che prima di tutto siamo una coppia come tutte, che vive di litigi, di momenti in cui fa la pace e in cui la necessità di confrontarsi ci allontana da tutto il resto. Abbiamo bisogno anche noi della nostra privacy. Chi ci vuole bene lo capisce, chi ce ne vuole meno invece sparla” ha spiegato Teresa Langella, la quale è perfettamente consapevole di essere un personaggio noto. Tuttavia, il suo fidanzato fa molta più fatica ad accettare questa situazione.

“A me pesa molto, soprattutto quando ti accorgi che c’è chi non vede l’ora di sfruttare queste occasioni per insultare e criticare. Mi aspetto che le persone ci seguono innanzitutto perché ci apprezzano come singole identità, e poi come coppia. E invece, ogni pretesto è buono per metterci in discussione e dubitare della verità del nostro rapporto. Non abbiamo mai creato dinamiche per far parlare di noi, perché non inventiamo nulla e non siamo artefatti. Dispiace ritrovarsi sotto i riflettori a parlare di qualcosa che non esiste” ha ammesso Dal Corso, il quale ha aggiunto di voler dare una svolta alla loro storia e trovare un posto in comune poiché non si può continuare in questo modo.