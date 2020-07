Uomini e Donne: Teresa Langella e Andrea Del Corso rinunciano alla convivenza

Teresa Langella e Andrea Del Corso sono tornati a far parlare di loro. La motivazione questa volta è stata una risposta data alle tante domande dei followers da parte della Langella stessa. La ragazza, stanca ormai delle tante dicerie sul conto suo e del suo fidanzato ha detto basta e ha chiarito la situazione.

TERESA LANGELLA E ANDREA DEL CORSO: RINUNCIA ALLA CONVIVENZA – Era stato detto più volte che Teresa Langella e Andrea Del Corso erano pronti per una convivenza. Così non è stato però perchè a quanto pare i due ragazzi lavorano in città diverse e per questo motivo non hanno intenzione di cambiare questa situazione, per il momento. Inoltre al momento stanno vivendo letteralmente una relazione a distanza.

LE PAROLE DI TERESA LANGELLA: LEI E ANDREA NON SI SONO LASCIATI – Teresa, stanca delle tante domande fatte a lei e ad Andrea sul fatto se si fossero lasciati o meno ha deciso di dire basta e di chiarire la sua posizione definitivamente:

“Continuano a dire che ci siamo lasciati e questa cosa mi ha stancato. Abbiamo situazione che dobbiamo gestire in un certo modo: abbiamo casa a Milano, ma io vivo e lavoro a Roma”.

Ha poi continuando dichiarando: ”Il nostro amore è nato in tv ed è normale che la gente voglia sapere, ma è un continuo martellarmi con queste accuse di business e questa storia che siamo in crisi”.

TERESA LANGELLA E ANDREA DEL CORSO: ”L’AMORE A DISTANZA è DIFFICILE” – Teresa ha poi ammesso che il momento non è proprio dei migliori. ”L’amore a distanza non è semplice. Io per ovvi motivi di lavoro sono a Roma mentre lui ha più cose da fare a Milano, ma troveremo sempre il modo di stare insieme. Un figlio e il matrimonio sono nei nostri progetti”.