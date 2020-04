Uomini e Donne: Teresa Langella svela alcuni retroscena sull’ultima esterna con Antonio Moriconi

A distanza di un anno dalla sua esperienza sul trono Teresa Langella è tornata a parlare di quanto ha vissuto. La ragazza ha fatto delle rivelazioni importanti sull’ultima esterna vissuta con Antonio Moriconi. Tutti voi ricorderete che in quell’occasione Teresa aveva scelto di vivere con il ragazzo alcuni momenti intimi in Spa. Scopriamo insieme cos’ha dichiarato in un’intervista.

TERESA LANGELLA: LE DICHIARAZIONI SULL’ULTIMA ESTERNA CON ANTONIO MORICONI – La giovane napoletana ha svelato di aver portato Antonio Moriconi in Spa solo per vedere una reazione da parte di Andrea Dal Corso. Questo, però, ci ha tenuto a ribadire la Langella, non significa che ciò che provava per Antonio fosse tutto falso. Sicuramente ha ammesso di aver avuto sempre una preferenza per Andrea, compreso in quel momento. Ha ribadito, dunque, di aver avuto sempre le idee ben chiare sul da farsi.

TERESA LANGELLA: LA PAURA DI PERDERE ANDREA – Ha poi raccontato che in quel momento nella Spa, Antonio gli aveva sfiorato le labbra con un dito e l’avrebbe volentieri baciata. Lei però ha svelato di essersi resa conto del fatto che in quel momento non sarebbe andata oltre. Anzi, pensava ad Andrea, a come avrebbe reagito nel vedere quel gesto. Ha dichiarato, infine, che aveva temuto di perdere per sempre Andrea, a causa di ciò che stava vedendo.

DOPO L’ESTERNA CON ANTONIO, LA CORSA DA ANDREA – La bella partenopea ha poi continuato l’intervista dichiarando di essersi recata, subito dopo l’esterna sopracitata con Antonio Moriconi, da Andrea. In quell’occasione si era resa conto che il bel veronese aveva provato gelosia. La cosa l’aveva in parte dispiaciuta e fatta preoccupare, ma nel contempo si era detta felice perché la gelosia di Andrea voleva significare che tenesse a lei.

ANDREA E TERESA OGGI – I due, nonostante all’inizio fosse stato molto doloroso per Teresa Langella, sembrano essere più felici che mai e soprattutto in sintonia. Teresa e Andrea, infatti, nonostante spesso alcuni impegni lavorativi li portino a separarsi, continuano a stare insieme. Eppure chi l’avrebbe detto? Ricorderete che al momento della scelta Andrea aveva rifiutato Teresa perchè aveva dichiarato di non essere abbastanza sicuro di quello che potesse provare per lei. Ebbene oggi quei dubbi sembrano essere totalmente superati.