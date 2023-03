Uomini e Donne, terza cicogna in arrivo per Alessia Cammarota: il commovente annuncio

Terza cicogna in arrivo per Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, una delle coppie più amate di Uomini e Donne. A dare la notizia è stata proprio l’ex corteggiatrice, attraverso un commovente annuncio sulle sue IG Stories.

IL COMMOVENTE ANNUNCIO – Nel dare l’annuncio della sua gravidanza, la Cammarota ha voluto ricordare quanto accaduto nel 2021. Già genitori di Niccolò e Leonardo, Alessia e Aldo da anni cercavano di allargare la famiglia. Un paio d’anni fa, però, la nota coppia ha dovuto fare i conti con un doloroso aborto spontaneo, così come raccontato dall’ex corteggiatrice.

Attraverso le sue storie di Istagram, la donna ha voluto annunciare l’arrivo di una nuova cicogna. Un annuncio che ha visto non solo Alessia in lacrime, ma anche i suoi follower che si sono commossi per le sue parole:

“Due anni fa, una mamma e un papà decisero di allargare la famiglia. Il loro terzo bambino arrivò senza farsi attendere. E in quella famiglia esplose un amore immenso. C’era grande attesa, quando un giorno, tutto crollò. Quel piccolo, meraviglioso bambino, non sarebbe mai nato perché incompatibile con la vita”.

Ha poi aggiunto: “

“Seguirono mesi duri, quel forte stress aveva bloccato tutto. Quella mamma non voleva altri figli, il dolore era troppo grande. Ma “Non posso averne” era una frase tanto dura. Si sentiva punita, alla fine volevo solo un altro figlio. Perché tutto questo? Iniziarono le cure e furono mesi non facili, pieni di domande, ma passarono. Sospesa la cura, si pensava a un ritorno alla normalità. E invece no. Ancora niente ciclo. Solita prassi. Test di gravidanza, ovviamente negativo ma obbligatorio, e visita. Uscì fuori una bella cisti di 5 centimetri. E ora? Che si fa? Si aspetta. “Ci rivediamo tra due settimane, così rivalutiamo la situazione”. Le due settimane passarono, ne passò anche una terza. “Dottoressa nessun cambiamento, nessuna macchia”. “Alessia solita prassi, test e poi visita”

Ha poi così concluso: “Ma a quella visita, vi voglio dire che ci arrivammo in tre. Papà, mamma e un fagiolino piccolo, piccolo, piccolo. Perché quel test, inaspettatamente, era positivo. Lì c’era il nostro piccolo, grande miracolino. Lo abbiamo difeso, lo abbiamo nascosto a tutti. Ma oggi voglio urlare “Benvenuto quinto mese”.