Uomini e Donne, terza cicogna in arrivo per una coppia: “Da noi 4 + 1/2”

È in arrivo la terza cicogna per una delle storiche e amate coppie di Uomini e Donne. Si tratta di Aldo Palmeri e Alessia Cammaroti, noti per la loro partecipazione al dating show. I due sono già genitori di due bambini, Niccolò e Leonardo. A dare l’annuncio è stata proprio l’ex corteggiatrice tramite i social.

“Da noi 4 + 1/2” – Molto attivi sul web, i due ex protagonisti di UeD hanno deciso di voler rendere partecipi i loro fan della lieta notizia. In occasione di San Valentino, Alessia ha pubblicato su Instagram un breve filmato che ha fatto sicuramente intenerire gli utenti di Instagram. A dare l’annuncio sono stati i due bambini che hanno rivelato: “La mamma ha un bambino nella pancia… però è un segreto!”.

Nella didascalia che accompagna l’inaspettato video, la coppia ha voluto aggiungere: “Volevamo dirvelo in un modo carino… Ma è finita così! Un piccolo assaggio di quello che ci riserverà il futuro. Buon San Valentino a tutti, da noi 4 + 1/2”. I due ex concorrenti del programma di Maria De Filippi non hanno voluto fornire ulteriori dettagli riguardo il sesso e la nascita del bambino. Non resta altro che attendere.

LA LORO STORIA – Il loro amore è sbocciato a Uomini e Donne nel 2013/14, dove Alessia è stata la corteggiatrice e poi scelta di Aldo. Un percorso, il loro, che ha fatto sognare i fan del dating show. Nonostante l’inizio tentennante, la Cammaroti è riuscita a conquistare il cuore dell’ex tronista, divenendo la sua scelta. Una volta lontani dalle telecamere, i due sono diventati presto genitori, a cui sono seguite, sempre nello stesso anno, le nozze.

Sembrava che le cose tra i due ex protagonisti di UeD andassero a gonfie vele, ma inaspettatamente nel 2016 è avvenuta la rottura. A parlarne era stato proprio Aldo con un lungo post su Facebook, rivelando che il motivo di tale decisione era stato il suo tradimento. Contro ogni previsione, però, i due hanno deciso di dare una seconda possibilità al loro amore. Nel 2017 hanno rafforzato il loro forte e profondo sentimento con Leonardo, il loro secondo figlio. Da quanto rivelato la settimana scorsa, i due hanno deciso di allargare ancora una volta la famiglia.