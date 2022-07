Uomini e Donne, tiktoker sul trono? I motivi per cui ha rifiutato

Stando a quanto emerso negli ultimi giorni, la produzione di Uomini e Donne aveva messo gli occhi su un volto molto noto su TikTok. Si tratta di Andrea Fratino, giovane tiktoker ed ex protagonista de La Caserma. Il ragazzo, però, avrebbe rifiutato di prendere parte al dating-show.

“Ho detto di no perché…” – In una diretta per RDS Next, Fratino si è lasciato andare ad un’importante rivelazione. Stando a quanto raccontato, il ragazzo sarebbe stato contattato dalla redazione di UeD.

Sebbene Andrea non abbia specificato se sia stato contattato per diventare tronista o corteggiatore, il tiktoker ha continuato a sostenere la sua rivelazione. Continuando con il suo racconto, il ragazzo avrebbe declinato l’offerta.

Nonostante fosse uno dei suoi sogni da anni, come ammesso da lui stesso, Andrea Fratino avrebbe preferito rifiutare l’offerta. Ma perché questa decisione? A spiegarlo è stato proprio l’influencer:

“Quando ero piccolo sognavo di andare a Uomini e Donne. Intorno ai 14 – 15 anni. Poi in realtà, avendo questa visibilità, più volte sono stato chiamato dalla redazione. Ho i messaggi, mail, mi hanno anche chiamato al telefono per andare lì. Ho detto di no. Perché non è più, secondo me, la vetrina di una volta. Prima Uomini e Donne era diverso. C’era il Trono Classico e il Trono Over. Adesso sono tutti assieme. La musichetta è cambiata, non posso andare a Uomini e Donne se non c’è “turututututuru”. E poi, sinceramente, ero piccolino e non capivo cosa significasse andare in un programma per trovare l’amore della mia vita”.