Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, ha fatto molto parlare di sè nelle ultime settimane. Pare che per lei ci siano delle importanti novità che la porteranno a cambiare radicalmente la sua vita.

TINA CIPOLLARI: IL FUTURO MATRIMONIO – La donna attualmente fidanzata con Vincenzo Ferrara, un noto ristoratore di Firenze, abbia già annunciato le future nozze. A saperlo per primi sono stati i figli. Il matrimonio dovrebbe avvenire verso la fine di Marzo. Questo molto probabilmente le impedirà di continuare a registrare nuove puntate a Uomini e Donne.

TINA CIPOLLARI ABBANDONERÀ IL PROGRAMMA? – Come dicevamo l’attuale compagno di Tina Cipollari è fiorentino mentre lei è sempre impegnata a registrare la trasmissione a Roma. Uno dei problemi principali è dunque proprio la distanza. Questo, secondo molti, spingerà la donna a lasciare il programma. Probabilmente lo farà temporaneamente in vista del matrimonio ma secondo alcuni potrebbe decidere di lasciarlo anche per sempre. Per ora non abbiamo notizie certe.

UOMINI E DONNE: CHI POTREBBE ESSERE LA NUOVA OPINIONISTA? – In molti hanno pensato che la Cipollari avrebbe potuto essere sostituita da Gemma Galgani. La coppia Gianni Sperti e Gemma piacerebbe molto al pubblico anche se i due spesso hanno idee contrastanti. Per ora, peró, a parte varie ipotesi, non ci è dato sapere notizie certe.