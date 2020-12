Uomini e Donne: Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara sono tornati insieme?

Qualche settimana fa era stata annunciata sui social la rottura tra Tina Cipollari, nota opinionista di Canale 5 a Uomini e Donne, e il suo compagno Vincenzo Ferrara. In realtà i due, ultimamente sono stati avvistati nuovamente insieme, ci sarà stato un ritorno di fiamma?

I due sono stati fotografati dal settimanale Diva e Donna, beccati mano nella mano intenti a passeggiare. Eppure la Cipollari si era dichiarata finalmente single e, come accennato precedentemente, aveva confessato di aver concluso la sua storia con il noto imprenditore fiorentino. Qualcosa però potrebbe essere cambiato.

TINA CIPOLLARI E VINCENZO FERRARA: DI NUOVO INSIEME? – La coppia è stata beccata intenta a passeggiare mano nella mano per le vie di Firenze. Tutti gli indizi fanno pensare ad un ritorno di fiamma. Eppure la Cipollari qualche tempo fa aveva chiesto di non essere associata più al nome del suo ex. “Un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita”, aveva dichiarato qualche settimana prima.

LA STORIA DI TINA E VINCENZO – La storia tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara è nata circa due anni fa. I due hanno, però, sempre preferito non portare tutto sotto i riflessori, optando per una vita privata e tranquilla, nonostante la nota opinionista si mostrasse con un gran simpatia in tv e fosse molto famosa.

In questi giorni arriverà un annuncio circa il presunto ritorno di fiamma? Chi può dirlo, staremo a vedere. Nel frattempo potremmo vedere Tina tutti i giorni su Canale 5, insieme a Gianni Sperti, nel loro ruolo da opinionisti per il programma televisivo di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Chissà, magari proprio lì deciderà di dire qualcosa in più sulla sua vita privata e sul presunto ritorno di fiamma!