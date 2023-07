Uomini e Donne, Tina Cipollari potrebbe essere una possibile Dama nel Trono Over? Parla l’ex marito Kiko

In attesa della messa in onda della nuova edizione di Uomini e Donne, continuano a circolare i gossip sulle possibili novità che Maria De Filippi e la redazione hanno in serbo per il pubblico. Recentemente, sono emerse alcune indiscrezioni che vedono protagonista Tina Cipollari e la possibilità di vederla in una veste nuova. A dire la sua è stato Kiko Nalli, ex marito dell’opinionista.

NEL PARTERRE DEL TRONO OVER – Dati i tanti cambiamenti che stanno a venendo a Mediaset, in molti stanno ipotizzando cosa potrebbe succedere a UeD. Viste anche le novità degli ultimi anni, c’è chi ha iniziato a pensare anche alle sorti di Gianni Sperti e Tina, opinionisti e volti storici del dating-show.

A far pensare che la Cipollari potrebbe tornare a settembre, ma in una veste, è stata una persona a lei vicina. Si tratta di Kiko, con cui Tina è stata sposata per svariati anni e con cui ha avuto tre figli. Nonostante si siano separati, i due hanno uno splendido rapporto e l’hayrstylist continua a fare il tifo per l’ex.

Recentemente l’ex gieffino ha commentato i recenti rumors sull’opinionista. Da settimane, infatti, si vocifera che la Cipollari potrebbe prendere parte al Trono Over nelle vesti di Dama. Al settimanale Nuovo, Kiko ha commentato tale possibilità.

“Mi ucciderei dalle risate, sicuramente farebbe impazzire i suoi corteggiatori”, ha così ammesso l’uomo. Con questo commento, Nalli non ha affatto smentito questo rumor, lasciando quindi aperta la possibilità di vedere Tina nel Trono Over.