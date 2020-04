Uomini e Donne: Tina Cipollari torna alla riscossa nelle nuove puntate

Con l’emergenza Coronavirus, molti programmi televisivi sono stati costretti a doversi fermare. Tra questi, c’è stato anche Uomini e Donne che ha dovuto interrompere le registrazioni. Ora, però, il programma di Maria De Filippi è tornato con un nuovo format che si adatta alle norme emanate per evitare il contagio.

NUOVO FORMAT – Come già anticipato dalla pubblicità, le protagoniste di questo format saranno Gemma Galgani e Giovanna Abate. In questo nuovo UeD non esiste alcun Trono Classico o Trono Over. Le due donne conosceranno i loro corteggiatori tramite scambi di messaggi, senza mai potersi vedere. Entrambe, quindi, potrebbero andare incontro al loro principe azzurro o incappare in un uomo totalmente diverso da quello che avevano immaginato.

GEMMA GALGANI – Nel nuovo format di UeD non poteva ovviamente mancare Gemma e, con lei, Tina Cipollari. Saranno quindi presenti i loro accesi battibecchi che da sempre intrattengono i telespettatori. Nelle anticipazioni, si vede come Tina si scateni nello scoprire la password della Galgani: “scintilla d’amore”. Inoltre, l’opinionista indosserà una mascherina con disegnato sopra la mummia.

LA DAMA ANCORA NEL PROGRAMMA – Al contrario dei tanti personaggi che si sono susseguiti all’interno Trono Over, Gemma non ha ancora abbandonato il programma. Infatti, mentre gli altri colleghi hanno abbandonato il parterre dopo aver trovato l’amore o dopo qualche delusione. la Dama bianca è da ben undici anni in studio. Inoltre, è stato chiesto a Maurizio Costanzo, noto conduttore e marito della De Filippi, come mai alla donna viene permesso tutto.

LA DOMANDA DELLA FAN – Una fan del pomeridiano ha voluto scrivere a Costanzo per sapere come mai a Gemma, usando la rubrica che il giornalista cura settimanalmente sulla rivista Nuovo TV:

“Solite sue sceneggiate…si è messa a lamentarsi che non ha più corteggiatori. Per me vuole solo passare per vittima. L’abbiamo capito tutti che recita solo per restare in Tv. Maria De Filippi, Per piacere cacciala!”

LA RISPOSTA DI COSTANZO – La risposta di Maurizio Costanzo è stata inaspettata:

“Se lo fa solo per far parlare di sé, ha raggiunto il suo obiettivo, Gemma Galgani…Per questo resterà ancora a lungo nel programma. Inoltre, in modo deciso ha risposto anche alla lamentela della fan: “Se non le piace, può cambiare tranquillamente canale”.