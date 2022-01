Uomini e Donne, Tina e Gemma: a quanto ammontano i loro compensi?

Tra i tanti volti noti di Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gemma Galgani continuando ad essere spesso al centro dell’attenzione. Da anni nel noto dating-show di Maria De Filippi, le due donne fanno discutere per i loro accesi scontri in studio.

Data la loro costante presenza all’interno del programma, in molti si chiedono a quanto ammonti il loro compenso. A rispondere alla domanda dei fan è stato come sempre il web, svelando cifre stellari.

IL CACHET DI TINA – Opinionista insieme a Gianni Sperti, la Cipollari è diventata uno dei pilastri di UeD. Dal carattere schietto ed esuberante, l’opinionista ha più volte dimostrato di non avere peli sulla lingua. Riguardo al suo cachet, a parlarne è stato il sito Contocorrenteonline.

Premettendo che non è giunto alcun commento da parte della donna, il sito ha svelato che il compenso di ogni registrazione ammonta a 2mila euro. Calcolando che Tina è al centro dell’attenzione cinque registrazioni ogni mese, guadagnerebbe quindi 10mila euro al mese.

IL COMPENSO DELLA GALGANI – Sebbene non sia un’opinionista, Gemma è un’altra colonna di UeD. La donna è infatti una delle veterane del Trono Over, spesso coinvolta nelle discussioni con la Cipollari. Per quanto riguarda la Dama di Uomini e Donne, si parlerebbe di 500 euro ad ogni registrazione. Stando a questa cifra, la Galgani guadagnerebbe 2.500 euro al mese.

Come detto in precedenza, si tratta di cifre rivelate sul web. Da parte delle due dirette interessate non è ancora giunto alcun commento che possa confermare o meno tali informazioni. Si attendono, quindi, le loro dichiarazioni.