Uomini e Donne, Tinì rischia il ruolo di opinionista? L’indiscrezione

Sebbene manchino ancora alcuni mesi dall’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne, non mancano le indiscrezioni sulle possibili novità che il programma ha in serbo. Nelle ultime ore, voci di corridoio vedrebbero a rischio per Tinì Casino il ruolo di opinionista.

A RISCHIO IL POSTO A UED? – Nonostante la pausa estiva, le indiscrezioni sulla nuova stagione di UeD continuano a circolare. Solo pochi giorni fa si è vociferato della possibilità di vedere Gianni Sperti e Tina Cipollari nei panni di tronisti. Questo rumor, però, è stato presto smentito.

Se Gianni e Tina sono già stati riconfermati come opinionisti, la stessa cosa non è accaduta per Tinì. A lanciare la clamorosa indiscrezione che vedrebbe a rischio il ruolo di opinionista alla Casino è stato Amedeo Venza.

Attraverso le sue storie di Instagram, l’esperto di gossip ha così rivelato: “A proposito di Uomini e Donne si deciderà in queste settimane il futuro di Tinì, l’opinionista silenziosa potrebbe non presenziare nella prossima stagione”.

Ovviamente si tratta di un’indiscrezione e come tale va presa con le pinze. Non resta altro, quindi, che attendere le notizie ufficiali. Al momento, da parte sui canali social del dating-show di Maria De Filippi tutto tace.