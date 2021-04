Uomini e Donne, tono over: scontro sui social tra Pamela Barretta e Enzo Capo

Enzo Capo, ex partecipante di Uomini e Donne del trono over, è alle Maldive con la sua nuova compagna. La sua ex, Pamela Barretta, conosciuta proprio all’interno della trasmissione, ha lanciato delle frecciatine via social. Scopriamo cosa ha scatenato la reazione di Pamela.

LA STORIA TRA PAMELA E ENZO CAPO A UOMINI E DONNE – Tra Pamela e Enzo l’amore era sbocciato proprio a Uomini e Donne, una delle trasmissioni pomeridiane più seguite di Canale 5. I due sembravano talmente affiatati da decidere di lasciare insieme il programma. La loro storia però, fatta da alti e bassi, non è andata a buon fine ed è finita con una rottura costernata da litigi e frecciatine reciproche.

ENZO CAPO DOPO UOMINI E DONNE: FELICE CON LA SUA COMPAGNA LUCREZIA MASSIMO – Attualmente Enzo Capo è fidanzato con Lucrezia. I due avevano recentemente confessato che la loro storia sta andando molto bene. Lo testimoniano numerose foto pubblicate insieme sui rispettivi profili social. Da qualche giorno, tra l’altro, hanno deciso di partire per le Maldive e si mostrano sempre felici e affiatati.

LA STORIA PUBBLICATA DA ENZO CAPO – Tra le tante storie pubblicate da Enzo Capo insieme alla fidanzata, spicca una nella quale faceva ironia sul frigobar. In passato quest’argomento è stato oggetto di discussione tra lui e Pamela. Avevano infatti raccontato una versione diversa del viaggio fatto insieme.

LA REAZIONE DI PAMELA BARRETTA ALLA STORIA DI ENZO CAPO – La reazione di Pamela Barretta non si è fatta attendere. Ha scritto dei pensieri, pubblicando una storia, dalla quale sono iniziate delle frecciatine reciproche proprio con Enzo. Lei lo ha accusato di ostentare ciò che non ha, mentre lui ha sostenuto che Pamela ”rosica ancora dopo dieci mesi”. Per vedere le storie di Enzo e Pamela clicca qui.