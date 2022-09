Uomini e Donne, torna a parlare Veronica Ursida: dure critiche ad Armando Incarnato

A tornare al centro dell’attenzione è un amato e noto ex volto di Uomini e Donne. Si tratta di Veronica Ursida, ex Dama del Parterre Over, che recentemente ha parlato della sua esperienza al dating-show.

“Credo che non sia rispettoso del genere femminile” – Attualmente felice al fianco di Vito Finisco e il figlio, la Ursida è tornata a parlare di UeD. Al settimanale Mio, l’ex Dama ha speso delle parole su alcuni ex e attuali volti del programma di Maria De Filippi.

In particolar modo, Veronica ha voluto dire la sua su Armando Incarnato, sua ex fiamma. Su di lui, la donna ha speso parole per nulla gentili, criticando il suo comportamento nei suoi confronti e nei confronti delle altre donne:

“Non lo trovo vero, sia nei modi che nei toni che usa. Io sono attiva contro la violenza sulle donne, ma violenza non è solo mettere le mani addosso: anche le aggressioni verbali sono fuori luogo. Credo sia sbagliato mostrare in tv le sue manifestazioni, sia contro di me che contro altre donne”.

Ha poi parlato di Riccardo Guarnieri, ammettendo di essere ancora in contatto con il chiacchierato Cavaliere. Infine, l’ex Dama ha voluto dire la sua anche su Sossio Aruta e Ursula Bennardo e del modo in cui gestiscono la loro storia sui social:

“Ursula e Sossio farebbero bene a tutelare la bambina, non mi piace il modo in cui fanno uscire notizie che li riguardano, come quando annunciano la rottura mostrando nelle Instagram Story la tristezza di Bianca. Sono adulti, non devono mette in mezzo i bambini”.