Uomini e Donne: tornano in Italia due ex protagonisti del programma

Da quanto annunciato su Instagram, due ex protagonisti di Uomini e Donne torneranno in Italia. Si tratta di Clarissa Marchese e Federico Gregucci, noti per la loro partecipazione nel programma più noto di Canale 5. La coppia ha voluto fare un annuncio su Instagram, comunicando ai tanti fan il loro ritorno in Italia.

LA NOTIZIA SU INSTAGRAM – L’ex Miss Italia e il marito hanno deciso di condividere con i fan il loro ritorno in Italia. La coppia, residente all’estero, è stata costretta a rinviare il volo per via dell’emergenza Coronavirus. Ora, però, la situazione è fortunatamente cambiata e i voli sono ripresi.

“Quando ti dicono che presto si va in Italia”, così recita la didascalia che accompagna l’ultimo post di Clarissa su Instagram. L’immagine mostra il radioso e bellissimo volto di Arya, la bambina nata dall’amore di Federico e della moglie. Riguardo la piccola, l’ex tronista ha raccontato di essersi assentata dai social per sistemare la documentazione necessaria per far viaggiare Arya. Ora, però, sembra che tutto proceda per il meglio.

LA LORO STORIA – Sembra proprio che entrambi gli ex volti di UeD abbiano raggiunto il loro tanto desiderato lieto fine. Conosciuti davanti le telecamere, in loro è subito scattato qualcosa che non è passato affatto inosservato allo sguardo attento dei telespettatori.

Dopo un paio di anni dalla scelta, la coppia ha deciso di dire ‘si’ in Sicilia e dal loro amore è nata Arya. La famiglia sta attualmente a Miami, luogo in cui Federico lavoro. Il loro ritorno in Italia è dovuto ad un impegno lavorativo, quindi questa sarà una breve permanenza.