Uomini e Donne: tra le corteggiatrici c’è un’ex concorrente di Miss Italia

Tra le nuove corteggiatrici del Trono Classico di Uomini e Donne, ad aver fatto colpo non solo su Matteo Ranieri ma anche sul pubblico è stata Federica Aversano. La corteggiatrice, però, non è un volto affatto sconosciuto del mondo dello spettacolo.

EX CONCORRENTE DI MISS ITALIA – È tornato nello studio del noto dating-show Matteo Ranieri, ex corteggiatore ed ex scelta di Sophie Codegoni. Tornato per cercare l’amore a UeD come tronista, a corteggiarlo sono Martina Viali e Federica.

Classe ’93, la corteggiatrice nasce in Campania. Di lei non si sa molto, se non che è una mamma single. La ragazza ha infatti un figlio, Luciano, per il quale ha voluto mantenere buoni rapporti con il padre.

Con all’attivo una laurea in Scienze Politiche e una in Giurisprudenza, la corteggiatrice non è un volto sconosciuto dello spettacolo. Nel 2018 ha infatti preso parte a Miss Italia, aggiudicandosi il titolo di Miss Eleganza Campania.

A conquistare il pubblico è la simpatia della ragazza e la sua grazia. La sua bellezza mediterranea ha colpito anche Ranieri, con cui è addirittura scattato un bacio. In molti quindi si stanno chiedendo chi sceglierà tra Federica e Martina.

