Uomini e Donne, tradimenti: Oscar parla del tradimento di Eleonora

Nonostante siano state molte le coppie uscite da Uomini e Donne, sono poche quelle che ancora ore stanno insieme. Nel corso della storia del programma, inoltre, non sono mancati i tradimenti che hanno creato veri e propri scandali. Tra i tanti, a far molto discutere è stato certamente quello di Eleonora Rocchini nei confronti di Oscar Branzani.

L’INASPETTATA SVOLTA – Un mese fa i social sono tornati a parlare di un presunto ritorno di fiamma tra due ex protagonisti di Uomini e Donne. Sebbene Oscar fosse arrivato dopo in studio, non ebbe alcun dubbio riguardo la sua scelta. Lui ed Eleonora si mostravano innamoratissimi, tanto da decidere di andare a convivere dopo pochi mesi.

Dopo ben tre anni di amore, l’anno scorso si è iniziato a vociferare riguardo una presunta crisi, portando molti a chiedersi cosa stesse succedendo e il perché. Dopo tanti rumors, la coppia ha deciso di dire la verità, annunciando la fine della loro storia. All’annuncio, sono seguite varie ipotesi che cercavano di spiegarsi i motivi dietro questa scelta, portando molti a pensare che ci fosse di mezzo un tradimento.

A rivelare i retroscena riguardo la fine di questa storia d’amore non è stato nessuno dei due diretti interessati, ma la sorella di Oscar, Dalila verso la fine del 2019. La confessione della ragazza ha lasciato i follower senza parole, visto anche la grande amicizia che correva fra lei ed Eleonora. Stando a quanto raccontato dalla Branzani, la Rocchini non avrebbe tradito solo l’ex tronista, ma anche lei:

“MIA SORELLA inizia a frequentare il mio ex (la storia più importante finita due anni fa ma per la quale ho sofferto fino a marzo di quest’anno) e lei sapeva quanto ci stavo male e mi teneva nascosto TUTTO e per di più ero in macchina con entrambi quando ho fatto un incidente che mi ha distrutta da 52 giorni. Sono stata derisa e “fregata” davanti ai miei occhi. Io uscivo con il mio ex e lei era con me. Pensa che botta abbiamo preso”.

Dopo queste rivelazioni che avevano scatenato il caos sui social, era calato il silenzio. La quiete è però terminata qualche settimana fa, rotta dall’uscita di un nuovo gossip riguardante l’ex coppia.

IL PRESUNTO RITORNO DI FIAMMA – “La vita è una e per questo ho deciso di viverla nello stesso modo in cui uso il mio dito medio”, questo aveva scritto Oscar sotto un post pubblicato verso la metà di giugno. Questa enigmatica frase, accompagnata dal commento della Rocchini ha subito fatto pensare a un ritorno di fiamma. La notizia aveva lasciato molto discutere, ma sembra proprio che questo tentativo di riconciliazione non andata a fine, cosa che ha confermato anche l’ex tronista. Branzani ha infatti spiegato di voler pensare a se stesso, non volendo più dare valore alle parole di certe persone.