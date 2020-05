Uomini e Donne, tradimento in vista per Raffaella Mennoia?

Raffaella Mennoia, redattrice del trono classico e braccio destro di Maria De Filippi, ha condiviso in queste ore una stories su Instagram che ha allarmato i follower e fan del dating show su Canale 5. Cosa sarà successo? Andiamo per gradi.

POST IRONICO O RIVELATORIO? – Come vi abbiamo anticipato, in queste ore la redattrice di Uomini e Donne ha condiviso tra le sue Instagram Stories alcuni ricordi di viaggio e foto nostalgiche, tuttavia, un post ha catturato l’attenzione dei follower della donna. Nello specifico, la Mennoia ha condiviso un post molto ironico che parla di tradimenti: “Se il tuo uomo ti tradisce, non postare poi cose del tipo ‘tutti gli uomini sono traditori’. Scrivi invece ‘Marco, 28 anni che vive in Corso Garibaldi al numero 27 a Roma è un traditore'”.

Il post in questione ha sollevato moltissimi dubbi tra i follower della donna, soprattutto perché tende a mantenere nascosta la sua vita al di fuori del lavoro. In molti sono convinti che, più che un tradimento da parte del compagno, si tratti di un tradimento da parte di qualcuno all’interno di Uomini e Donne. Chi potrà essere? La donna non è mai stata incline al perdono, soprattutto con chi ha tentato di truffare la redazione e tutto il meccanismo che c’è dietro.

L’APPELLO DI LEONARDO PIERACCIONI – La redattrice, che si occupa anche di Temptation Island, ha ricevuto un appello molto singolare da parte di Leonardo Pieraccioni, famoso attore comico italiano. “Voglio fare il tentatore” ha esordito l’uomo molto attivo sui social. La Mennoia, inaspettatamente, ha risposto all’appello: “Ti aspettiamo!”. Inoltre, molto probabilmente il programma non andrà più in onda dalla Sardegna bensì da una spiaggia in Puglia; questo per evitare complicazioni negli spostamenti durante questo difficile periodo.