Uomini e Donne, triangolo amoroso tra Francesca Brambilla e due ex protagonisti del programma: svelati i retroscena

Solo qualche giorno fa Amedeo Venza, noto suoi gossip per i suoi gossip sui volti noti di Uomini e Donne, Temptation Island e GF Vip, aveva fatto una rivelazione. L’influencer aveva infatti accennato ad un’indiscrezione che coinvolgeva lui, ma anche volti noti del piccolo schermo. Oggi ha deciso di sganciare la notizia bomba: un triangolo amoroso.

TRIANGOLO AMOROSO – Recentemente il ragazzo nelle sue IG Stories aveva preannunciato un inaspettato gossip che aveva coinvolto sia lui che dei volti noti. Da quanto aveva lasciato trapelare, il tutto era iniziato da una persona nota ai telespettatori che aveva messo zizzania tra i tre: “Vi racconterò di quello è stata capace di escogitare nell’arco di un mese e mezzo o due. Ha fatto litigare tre persone e parlava male di tutti e tre in contemporanea prima con una e poi con l’altra”. L’influencer pugliese aveva poi aggiunto: “Si frequentava con una persona e il giorno successivo con l’altra. Ha messo in mezzo me, mi ha fatto litigare con una persona importante per me, anzi due persone importanti. Ci sono andato di mezzo anch’io”.

Nelle ultime ore Amedeo ha condiviso nelle IG Stories un indiscrezione che ha fatto molto parlare. L’influencer ha infatti rivelato un triangolo amoroso avvenuto che ha coinvolto Francesca Brambilla, volto noto di Avanti Un Altro, e due ex protagonisti di UeD: Alessandro Basciano e Alessandro Zarino.

SVELATI I RETROSCENA – Nelle Instagram Stories condivise poche ore fa da Venza, è stato rivelato dettagliatamente l’accaduto. Il ragazzo ha voluto rivelare i retroscena dietro questo triangolo amoroso che ha portato, da quanto raccontato da Amedeo, parecchi litigi.

“Giorni fa Deianira Marzano aveva lanciato lo scoop su una frequentazione tra Francesca Brambilla e Alessandro Basciano, tutto vero, i due hanno iniziato a frequentarsi circa un mese fa, storie, tag ed emoticon fra i due fino ad un video postato da lui che ritrae le loro braccia intrecciate e le varie storie degli alpaca che si baciano postati da entrambi. Tutto regolare fino a quando a rompere gli equilibri arriva Alessandro Zarino, ormai ex amico di Basciano (perché Francesca parlava male di uno e dell’altro in momenti differenti), tanto da metterli in competizione. Qualche giorno fa Basciano e la Brambilla vengono avvistati in giro per Roma mentre il giorno successivo lei trascorreva un week end con Zarino all’insaputa di Basciano. I due (Zarino e Basciano) poche ore fa hanno avuto modo di confrontarsi e scoprire tutto quello che stava succedendo a loro insaputa”, ha raccontato Venza.

Amedeo ha poi spiegato il suo coinvolgimento. Ha svelato di essersi accorto che qualcosa non andava quando ha visto che Francesca condivideva spesso velate frecciatine rivolte a Zarino, suo ex. Nel vedere tutto ciò, Venza ha quindi voluto dare un consiglio al suo amico Basciano:“Stai attento, secondo me questa ragazza non è ancora pronta a frequentare qualcuno in quanto spudoratamente fa intendere nelle sue storie che l’ha con il suo ex. Ha quindi ancora il pallino del suo ex”. Continuando con il suo racconto, l’influencer ha spiegato che dopo questo suo scambio di opinioni con Alessandro, la Brambilla ha portato quest’ultimo a litigare con l’amico. Ad essere coinvolta, inoltre, è stata anche Eliana Michelazzo.

Fortunatamente tra i tre amici è tornato il sereno, questo dopo un confronto avvenuto tra i due pretendenti. Come reagirà Francesca Brambilla?