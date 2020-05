Uomini e Donne, troni in sospeso: ecco le dichiarazioni di Giuseppe Nastasi corteggiatore di Sara Shaimi

Il trono di Sara Shaimi è in sospeso per ora ma uno dei suoi corteggiatori si è lamentato su Instagram.

L’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus ha lasciato in sospeso alcuni dei programmi principali del palinsesto Mediaset, come Uomini e Donne. Maria De Filippi, per portare avanti il progetto, ha ideato assieme agli autori il nuovo format composto da Gemma Galgani e Giovanna Abate. Le due sono state corteggiate per un periodo da utenti anonimi, rendendo il tutto più misterioso e non legato al solo aspetto esteriore.

Tuttavia, questo nuovo format non ha convinto del tutto il pubblico e il dating show è dovuto correre ai ripari tornando alla sua versione originale. Da una settimana ormai, si è ricominciato con il trono over più quello di Giovanna Abate per il classico, la quale è impegnata a scoprire l’identità del famoso Alchimista. E gli altri tronisti che fine hanno fatto?

GIUSEPPE NASTASI SI SFOGA SU INSTAGRAM – Gli altri tronisti (Sara, Carlo e Daniele) sono rimasti in sospeso in attesa di una chiamata da parte della redazione. Una chiamata che per ora non è affatto arrivata. Giuseppe Nastasi, corteggiatore di Sara Shaimi, si è sfogato duramente su Instagram, senza fare nomi. Inizialmente, le parole del ragazzo sembravano essere rivolte ad ignoti, tuttavia, andando avanti si è capito che in realtà erano dirette al programma.

Giuseppe ha accusato alcuni personaggi con cui ha avuto a che fare nei mesi scorsi di essere dei falsi ipocriti, interessati solo alle telecamere e non per trovare l’amore. A lui, invece, non importa nulla di tutto questo, ed è per questo motivo che è rimasto in secondo piano tutto questo tempo, senza proferire parola. Molti hanno male interpretato questo suo atteggiamento, pensando che non fosse realmente interessato a Sara.

Molto probabilmente le dure parole del ragazzo sono rivolte alla redazione e alla stessa Sara Shaimi. I destinatari delle sue accuse, infatti, gli avrebbero chiesto che fine avesse fatto, ma lui ha ribadito di essere rimasto in attesa che qualcuno lo chiamasse per parlare delle novità. Giuseppe ha poi specificato che, qualora dovessero arrivare delle chiamate, la sua risposta non tarderà ad arrivare e se ne parlerà nelle sedi opportune.

Durante la sua diretta Instagram, il corteggiatore ha invitato i follower a diffidare da chi si professa santo poiché, quasi certamente, indossa una maschera. Dopo la diretta, Giuseppe Nastasi ha continuato a mandare frecciatine tramite Ig stories e ha ribadito l’importanza di mantenere integra la dignità e di tacere, in certi casi, facendo più bella figura. E voi da che parte state?