Uomini e Donne, Trono Classico: furto d’identità da parte di una tronista?

Si accendono nuove polemiche attorno ad uno dei nuovi volti di Uomini e Donne. Si tratta di una tronista, la tanto già chiacchierata Sophie Codegoni. La ragazza non è affatto estranea alle critiche, essendo già finito al centro dell’attenzione per presunti ritocchi estetici. Questa volta si tratta di un’accusa abbastanza pesante: furto d’identità.

LA FOTO RUBATA AD UN’ALTRA MODELLA – Nonostante la giovane età, Sophie ha fin da subito mostrato un bel caratterino. Ha infatti subito fatto capire di sapere cosa vuole e cosa cerca da un uomo e pare che qualcuno abbia già attirato la sua attenzione. Ad accendere l’interesse della bella 18 è Facundo, corteggiatore già notato da Jessica, un’altra tronista.

Non è di certo passata inosservata la sua bellezza, tanto da incuriosire i fan riguardo la sua vita privata. Stando alle varie ricerche, è emerso che il padre della tronista è felicemente impegnato con un ex gieffina. A lasciare senza parole è stata un’altra scoperta: un furto d’identità.

Alcuni hanno deciso di compiere una minuziosa ricerca sull’account Instagram della modella di Chiara Ferragni, facendo una scoperta inaspettata. Da quanto scoperto, sembra che Sophie abbia rubato una foto postata da una modella russa, creatrice di una linea esclusiva di abbigliamento. È ovviamente scoppiata la bufera social, ma senza ricevere una smentita da parte della Codegoni.

RITOCCHINO? – Come già detto in precedenza, non è affatto passata inosservata l’indiscutibile bellezza della tronista di Uomini e Donne. Scavando nel suo passato, i fan di UeD hanno scovato una foto che ritrae un’ancora più giovane Sophie. Confrontandola ad una foto attuale non si può fare a meno di notare un evidente cambiamento: le labbra. È quindi scoppiata la polemica, in cui molti hanno accusato la ragazza di esser ricorsa al chirurgo troppo prematuramente. Nonostante tutto, la 18enne continua con il suo percorso, desiderosa solamente di trovare l’amore e di tornare a fidarsi nuovamente.