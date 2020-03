Uomini e Donne, trono over: Barbara De Santi rilascia un’intervista e parla del suo nuovo libro

Barbara De Santi, donna del parterre femminile del trono over di Uomini e Donne, ha rilasciato un’intervista al Magazine ufficiale di Uomini e Donne. Ha parlato delle sue ultime due fiamme, Michele Cesarini e Rosario.

BARBARA DE SANTI: LA FREQUENTAZIONE CON MICHELE CESARINI – La conoscenza di Barbara De Santi con Michele Cesarini è avvenuta proprio nella trasmissione Uomini e Donne, sotto gli occhi di tutti, all’insegna delle telecamere. Proprio quest’ultimo, una settimana prima della rottura aveva speso belle parole per la donna. La De Santi però ha poi dichiarato di aver deciso di interrompere bruscamente questa conoscenza a causa di problematiche caratteriali.

LE PAROLE DI BARBARA – “Michele è un uomo bello, un grande imprenditore, una persona elegante ed educata, ma non è la persona che fa per me probabilmente a causa della sua estrema timidezza. Io sono molto attratta da uomini che mi tengono in pugno, che ne sanno più di me, che mi guidano”, “Purtroppo dopo quattro uscite non era scattata in me l’attrazione“.

BARBARA SANTI: LA CONOSCENZA CON ROSARIO – Con Rosario, invece, le cose sembrerebbero essere andate meglio. La conoscenza è infatti avvenuta subito dopo quella con Michele: Ecco, infatti le sue parole: “Io che sono sempre stata restia, con lui mi sono lasciata andare a baci e abbracci. Cosa che non è da me e che dai tempi di Roberto Arcuzio non succedeva”.

I PROGETTI CON ROSARIO – Sebbene attualmente ci troviamo in un periodo particolarmente difficile ed è complicato per Barbara e Rosario vedersi, i due pare abbiamo differenti progetti da realizzare insieme, tra cui quello di vedersi e passare delle serate insieme all’insegna della compagnia. Sarà la volta buona per Barbara Santi?

IL LIBRO DI BARBARA – Nel frattempo Barbara ha parlato dell’uscita del suo nuovo libro ‘Fare l’amore come un escort’. “Fondamentalmente nel libro parlo della mia vita attraverso racconti che riguardano uomini e donne che ho conosciuto”. Ha dichiarato la donna aggiungendo che in questo romanzo ha parlato di cose molte intime come amicizie, infanzia, amori e famiglia.