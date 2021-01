Uomini e Donne, Trono Over: botta e risposta tra una nota ex coppia del programma

Anche se la loro storia è giunta al capolinea, due ex protagonisti di Uomini e Donne sono tornati a far parlare di loro. Si tratta di due volti noti del Trono Over, Pamela Berretta ed il suo ex fidanzato Enzo Capo. A far discutere è stato un botta e risposta tra l’ex Dama, l’ex cavaliere e la sua attuale fidanzata.

“C’è qualcuno che è ancora ossessionato da me” – A far scoppiare lo scontro social che ha intrattenuto i fan di UeD è stata una IG Story condivisa da Pamela. La donna ha mostrato un variopinto mazzo di fiori, con una velenosa frecciatina: “Decido di rompere il silenzio. Ma la tua fidanzata lo sa che fino al 23 dicembre mi hai fatto recapitare le rose a casa con tanto di invito per venire nella tua città? Così a titolo informativo!”.

Nonostante non avesse fornito ulteriori informazioni, a sentirsi chiamato in causa è Enzo. L’imprenditore e la fidanzata Lucrezia hanno voluto replicare. Capo, facendo riferimento ad una querela fatta alla donna, ha aggiunto con ironia: “Poi se l’avvocato ha anche allegato dei fiori non so ma chiederò”.

Davanti alle parole dell’ex fidanzato, l’esuberante e schietta Dama ha prontamente replicato: “Sono contenta che qualcuno intelligente abbia capito a chi mi riferissi, poi se c’è qualcuno che è ancora ossessionato da me non è un problema mio”.

E se in un primo momento la Barretta si è mostrata restia a rivelare a chi fosse rivolta la frecciatina, ha poi deciso di porre fine a quello scontro social. Pamela ha quindi rivelato che a mandarle i fiori è stato Giovanni Villa, l’uomo conosciuto fuori a Uomini e Donne, con cui è però non ha avuto un lieto fine.